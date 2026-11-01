Munuera Montero pita un discutido penalti para el Real Madrid por una falta de Prati a Mbappé

Munuera Montero pitó un penalti sobre Kylian Mbappé que traerá cola. El árbitro del Racing de Santander-Real Madrid señaló una discutida pena máxima a favor de los blancos en el 10′ por un presunto agarrón de Prati al francés dentro del área y el delantero madridista no falló y adelantó a su equipo en El Sardinero con un gran lanzamiento desde el punto de penalti.

El centrocampista del Racing puso su brazo sobre el cuerpo de Mbappé, pero lo cierto es que el contacto no pareció lo suficientemente fuerte como para pitar penalti. Aun así, la decisión de Munuera Montero fue señalar lanzamiento desde los 11 metros a favor del Real Madrid. El francés marcó el 0-1 y ese gol fue vitamina para los blancos.

Unos minutos después, Jude Bellingham hizo el segundo en un contraataque en el que se marchó del portero cántabro y en el 36′ Yan Diomande, otra vez, marcó un golazo de volea en el rechace de un córner.