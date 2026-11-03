El Real Madrid echa un cable al Bayern antes de su partido contra el Atlético

Atlético de Madrid y Bayern de Múnich se verán las caras en uno de los grandes duelos de la cuarta jornada de la UEFA Champions League. Los colchoneros reciben a un equipo alemán que ha tenido una pequeña ayuda del Real Madrid.

El gigante bávaro entrena en Valdebebas la mañana previa al encuentro que se celebrará el martes 3 de noviembre a las 21:00 h en la casa rojiblanca. El propio Bayern ha compartido por sus redes sociales un vídeo en el campo de entrenamiento del Madrid, con el mensaje «¡Hola y gracias, Real Madrid! Localización especial para el calentamiento de hoy. Gracias por dejarnos estar».

El seis veces campeón de Europa es uno de los rivales a batir, y aún más con el flamante Balón de Oro, Harry Kane. El equipo entrenado por Vince Kompany, que cuenta con varias bajas significativas para el encuentro ante el Atleti (Luis Díaz, Jamal Musiala, Ismael Saibari…), es uno de los candidatos a alzar el trofeo de la Champions League. Michael Olise, uno de los mejores jugadores del planeta, ha viajado a Madrid con molestias, por lo que parece que no tendrá muchos minutos.

Enfrente tendrán a un Atlético de Madrid siempre complicado, que hace del Metropolitano su fortín. Los de Simeone, en competición europea, llegan tras empatar en Stuttgart y ganar solo un partido (en casa, ante el United). Ocupan la 16ª posición, mientras que el Bayern está en el 14º puesto con una victoria y dos empates.

Dos equipos destinados a estar en la parte alta de la tabla, quizá entre los ocho primeros, y que medirán fuerzas en la capital española. Los bávaros han ‘aprovechado’ la visita a Madrid para entrenar en Valdebebas, quizá las mejores instalaciones de fútbol de todo el mundo.

Madrid y Bayern, respeto mutuo

Real Madrid y Bayern comparten una preciosa historia en el fútbol europeo. Dos de los mayores gigantes que ha visto el balompié, dos ganadores que se respetan desde hace décadas. El conjunto de Mourinho, que también ha entrenado esta mañana de martes 3 de noviembre en Valdebebas, ha ‘dejado’ las instalaciones al alemán.

Hay que recordar que ambos se vieron las caras en los cuartos de final de la pasada UEFA Champions League, con los germanos consiguiendo el pase. Posteriormente, caerían ante el París Saint-Germain en unas semifinales para el recuerdo.

De momento no se cruzarán esta temporada, pero está claro que son dos candidatos perennes al título que se disputará precisamente en el Estadio Metropolitano, lugar donde ‘pelearán’ ante el Atleti en la noche del martes de la cuarta jornada de la competición continental.