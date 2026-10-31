Harry Kane agradece a Mourinho por ayudarle a ganar el Balón de Oro: «Me hizo alcanzar a Messi y Cristiano»

Harry Kane no se olvida de lo mucho que creció con José Mourinho de entrenador. Ambos compartieron varios años juntos en el Tottenham y el delantero inglés quiso agradecerle como uno de los grandes culpables que le han hecho ser el nuevo Balón de Oro. Un premio del que aseguro que no había sido posible de no haber entrado bajo las órdenes del portugués, desvelando más detalles de su mítica conversación cuando su vida cambió para siempre.

Superando a Mbappé y Lamine Yamal, el británico fue el más votado y recibió el premio este lunes en la ceremonia de Londres. Un premio que Kane agradeció a todos los que formaron parte de su trayectoria, entre ellos, José Mourinho, el hombre que le hizo sacar su mejor nivel en Inglaterra: «Recuerdo muy bien la conversación que se ha hecho viral. Yo decía que quería alcanzar el nivel de Cristiano Ronaldo y Messi. Él me entrenó entre noviembre de 2019 y abril de 2021, y me decía que podía ayudarme a conseguirlo. Y así fue. Logró evolucionar mi juego porque me daba mucha libertad y eso me permitió explotar todas mis cualidades», comentó.

«Tengo la sensación de que he progresado año tras año, incluso después de que se fuera. Me ayudó claramente en mi evolución. Le tenía mucho respeto por su personalidad y actitud. No me parezco a él en ese aspecto, pero le admiraba por cómo trabajaba y defendía sus ideas. Aprendí mucho con él y además me envió un mensaje para felicitarme», añadió.

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 por tan sólo 28 puntos de diferencia sobre Kylian Mbappé. El delantero inglés del Bayern de Múnich consiguió el preciado trofeo en una disputadísima pelea con el jugador del Real Madrid, que se quedó a las puertas del Balón de Oro. En concreto, Kane se llevó 1.055 puntos y Mbappé, 1.027.

Esta diferencia entre Kane y Mbappé es una de las más cortas de la historia del trofeo. Cabe recordar que el Balón de Oro fue elegido por 100 periodistas, uno por país, en los que votaban de la siguiente forma: 15 puntos para el primero (para el que consideraban que debía ganar el trofeo), 12 para el segundo, 10 para el tercero y ocho, siete, cinco, cuatro, tres, dos y un punto para los restantes.