France Football investiga apuestas irregulares de más de 200.000 euros que acertaron el ranking del Balón de Oro

El Balón de Oro tiene sospechas de que se filtró la lista completa y que hubo gente que se lucró económicamente a costa de ello. La revista France Football, entidad organizadora del galardón, ha iniciado una investigación junto con la policía francesa después de que una plataforma desde numerosas cuentas anticipara con exactitud el ranking de la categoría masculina. Una predicción de la que han ganado más de 200.00 euros y sembrar la duda de que tenían la lista antes de que se anunciase a Harry Kane como ganador.

Según la información publicada desde Inglaterra, el medio galo ha detectado apuestas irregulares de una plataforma llamada Polymarket después de que anticipara los cinco primeros puestos del Balón de Oro. Desde doce cuentas distintas, las operaciones detectadas movilizaron más de 264.000 dólares antes de la gala celebrada en el London Palladium. Los participantes habrían obtenido unas ganancias conjuntas cercanas a los 200.000 dólares.

El resultado que generó las sospechas fue especialmente llamativo: las cuentas pronosticaron que Harry Kane se llevaría el trofeo, seguido de Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri y Lionel Messi. Ese mismo orden se confirmó durante la ceremonia del pasado lunes, a pesar de que France Football fue muy hermético a la hora de mantener el secreto hasta el final.

Las primeras pistas surgieron de una investigación del medio francés Upside, que identificó los doce perfiles implicados. Según sus hallazgos, todas las cuentas se habían creado entre el 1 y el 20 de octubre y presentaban comportamientos similares. Siete de ellas no registraban actividad en otros mercados de apuestas, mientras que seis realizaron su primera operación apenas quince minutos después de abrirse. Estas coincidencias han alimentado las dudas sobre una posible relación entre los usuarios, aunque todavía no demuestran que actuasen de forma coordinada.

Unas apuestas irregulares que siembran la duda en France Football

La investigación también ha permitido seguir el rastro de una de las transacciones hasta una plataforma financiera francesa. De acuerdo con la información publicada, la empresa habría conseguido identificar a una persona vinculada a la financiación de una de las cuentas. Su identidad no se ha hecho pública, según informa The Guardian.

La precisión de las predicciones ha abierto interrogantes sobre cómo pudieron conocerse con antelación los resultados de una votación que debía permanecer en secreto hasta la entrega del premio. France Football había señalado antes de la gala que el conocimiento del ganador estaba restringido a un grupo reducido de personas. Por ello, la posibilidad de que información reservada hubiera llegado a determinados participantes del mercado de apuestas constituye uno de los aspectos más delicados del caso.

Upside trasladó sus conclusiones a los responsables del galardón, que han confirmado la apertura de una investigación y el contacto con la policía. El objetivo será esclarecer el origen de las apuestas, determinar si existió una filtración y averiguar si las cuentas guardaban alguna relación entre sí. Por el momento, no se ha demostrado que los resultados fueran divulgados ilegalmente ni que ninguna persona relacionada con la organización participara en las operaciones.

La investigación deberá establecer si la coincidencia fue fruto de una predicción excepcional o si existió acceso anticipado a datos que no debían ser públicos. Hasta que se conozcan nuevas conclusiones, las posibles irregularidades continúan siendo objeto de investigación y no pueden darse por probadas.