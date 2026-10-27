La emotiva felicitación del príncipe Guillermo a Harry Kane: «Un capitán brillante»

Londres volvió a ver a un futbolista inglés ganar un Balón de Oro. Harry Kane silenció la ceremonia después de convertirse en el mejor jugador del año por delante de Mbappé y Lamine Yamal. Toda una sorpresa que premió al gran año que hizo el delantero con el Bayern e Inglaterra y que ha atraído hasta a la realeza del gobierno británico. Ha sido el príncipe Guillermo el que utilizó las redes sociales para aplaudir la hazaña 25 años después.

Más allá del orgullo que supuso para el país que Kane fuese el premiado después de ser el más votado, el futuro rey de Inglaterra coronó a Harry Kane como el jugador que ha vuelto a escribir una página dorada en la historia del fútbol inglés: «¡Enhorabuena a Harry Kane por su Balón de Oro! ¡Un logro extraordinario y muy merecido!», dijo el príncipe británico. Una gala que se trasladó de París a Londres para celebrar un 70.º aniversario para rendir homenaje a Stanley Matthews, el primer ganador en 1956.

«Un capitán brillante, un jugador excepcional y alguien que ha brindado tantos momentos inolvidables a los aficionados de todo el mundo», añadió el príncipe Guillermo. No ha sido el único en Inglaterra. La FIF anunció la noticia como «El capitán de Inglaterra» y la UEFA lo catalogó como «El primer inglés en ganar el premio en 25 años». El atacante vino de marcar 73 goles en 65 partidos, ganando el triplete con el Bayern y dando la medalla de bronce a su selección por el Mundial. Un resultado que no había conseguido el país desde 1966. «La ciudad natal del mejor futbolista del mundo».

También le felicitó Thomas Tuchel, su seleccionador: «Hace mucho que me quedé sin calificativos para describir tus actuaciones, pero me alegra ver que el mundo del fútbol te ha reconocido oficialmente. Convertirse en el primer inglés en recibir este enorme honor en 25 años lo hace aún más especial, y tenemos suerte de contar contigo como líder», dijo.

Kane llega a la cima

Harry Kane, pese a no estar en el debate durante mucho tiempo, agradeció en su discurso por ser elegido como el mejor del año: «Gracias a France Football y a todos los que han votado por mí. Me imagino que habrá sido muy difícil, hay muchos jugadores muy buenos con los que he tenido que competir, podría haber sido cualquiera de ellos. Ha sido una muestra impresionante de lo que puede aportar el buen trabajo», declaró al recoger su galardón en la gala celebrada en Londres.

«Gracias a todos mis colegas de la selección. Hemos tenido un año muy especial; no ha sido un año perfecto, ha habido momentos geniales y hemos creado un vínculo muy fuerte, jugando y entrenando juntos en el Mundial. Liderarles ha sido un orgullo y ser su capitán ha sido muy especial. Gracias a Thomas Tuchel y al staff de la selección por su liderazgo, por cómo nos obligáis a esforzarnos. Es un honor capitanear a la selección», expuso.

También se acordó de su exequipo, el Tottenham Hotspur. «No estaría donde estoy hoy en día sin el Tottenham. Estuve con ellos desde los 11 años, todos los entrenadores me habéis permitido conseguir mi sueño. Todos esos momentos, los altos, los bajos, me han llevado a este momento. Gracias a todos los seguidores del Bayern de Múnich, de Inglaterra, de los ‘Spurs’, por el apoyo que me brindáis en los estadios. Si os puedo devolver algo, para mí es un honor y un privilegio hacerlo», subrayó, mostrando también su agradecimiento a todos los entrenadores de su carrera.

«Todos han jugado un papel importante en mi desarrollo en distintas etapas de mi vida. He aprendido mucho. Y cuando uno se rodea de los mejores, con los mejores entrenadores, solo puedes mejorar como persona y como jugador», continuó, dando también las gracias a la persona que le ha ayudado a recuperarse de las lesiones. «Llevamos 37 años trabajando. Me lesioné el isquio de manera horrible y fuiste su punto de luz en mi vida. Hemos trabajado mucho en la mesa de tratamiento, sacrificando tiempo con la familia. Hemos forjado una amistad muy importante», expresó.

«Todo esto ha sido un camino que he ido recorriendo. Para todos los jóvenes que quieran alcanzar esos sueños, les digo que tendrán altibajos, pero hay que aprender con resiliencia y hay que creer en uno mismo. Mi viaje no fue una línea recta, yo no llegué del tirón a la cima. Tuve muchos altibajos, tuve que seguir avanzando y espero que pueda servir de inspiración», concluyó.