La familia de Lamine Yamal rabia por su fracaso con el Balón de Oro: «Se lo han regalado a Kane porque le quedan tres días»

El entorno de Lamine Yamal está desquiciado con el fracaso del Balón de Oro. Lo que creían que iba a ser una fiesta en Barcelona se convirtió en otra noche frustrante después de acabar en tercera posición por detrás de Harry Kane y Kylian Mbappé. Un silencio que apenas ha tardado en romperse después de que su tío haya estallado públicamente señalando que el inglés recibió el premio como un regalo y que debía ser el de Mataró el justo vencedor con una amplia diferencia con el resto.

«Estamos muy tristes y nos sentimos muy mal. Mi sobrino es buenísimo y es el mejor jugador del mundo. Si te gusta el fútbol, tú vas a ver a Lamine, no a Kane. Él será goleador, pero Yamal es el que brilla en el campo. No tuvo suerte, así que a pensar en el año que viene», señaló el tío de Lamine. El delantero se tuvo que conformar con el Kopa como el mejor futbolista joven del año, su tercero consecutivo. Un premio que no le es suficiente después de haber ganado títulos importantes con España y la Selección.

Es más, el familiar considera que el Balón de Oro a Harry Kane es por su edad, ya que considera que es un limosna al estar en la etapa final de su carrera: «Siempre dicen que es joven, tiene 19 años, ganará más, pero al Harry le quedan tres días de fútbol…pues le regalan el Balón. Ha ganado el Mundial, Liga, Supercopa, juega muy bien, ha hecho una temporada increíble, marca goles que no los marca nadie, pases, asistencias, lo que toque. Mala suerte. Lamine ganará más que nunca; en unos días se recuperará. Ganará cinco en el futuro», concluyó en El Larguero.

No son los únicos que consideran que Lamine Yamal debió ganar el Balón de Oro. Rafael Louzán atendió a OKDIARIO poco después de acabar la gala y señaló que quería que lo ganase un español: «Admiramos a un gran jugador como él, pero creo que tenemos mucho tiempo para recorrer mucho tiempo para volver a pelear el Balón de Oro con Lamine Yamal, Rodri y muchos más. Estamos muy esperanzados de cara al futuro». Un premio que se le escpaa un año más a la estrella del Barcelona, que tendrá que sobreponerse a su semana más difícil de la temporada.