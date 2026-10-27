Louzán a OKDIARIO: «Ha sido un rotundo éxito del fútbol español esta edición del Balón de Oro»

Rafael Lozuán está convencido de que los jugadores españoles, tarde o temprano, volverán a pelear el Balón de Oro. Aunque Kane se llevó el trofeo, el presidente de la RFEF felicitó a Luis de la Fuente y a todos los jugadores de la Roja después de protagonizar una gala en la que se llevaron la mayoría de todos los premios, como Lamine Yamal, Alexia Putellas, Unai Simón y muchos más que participaron en lo que fue una fiesta a la española en Londres.

«Ha sido un rotundo éxito. Hay que felicitar también a los clubes, que también han hecho su trabajo. Incluso a las federaciones que también estuvieron desde abajo. Es un éxito de todo el fútbol español. Creo que lo tenía muy merecido (Luis de la Fuente). También Alexia, Unai…son tantos que es muy difícil acordarse de todos los premios de esta noche. Es una bendición que España recoja lo que ha sembrado hoy en la capital londinense», comentó a la salida de la ceremonia.

También OKDIARIO le preguntó en primicia su opinión sobre la victoria de Harry Kane. El inglés fue el más votado por encima de los futbolistas españoles, pero para Louzán no significa el final, sino otra muestra del éxito que espera a nuestro país si se sigue el mismo camino: «Hay que respetarlo. Nos hubiera gustado que lo hubiese ganado un español, pero lo respetamos. Admiramos a un gran jugador como él, pero creo que tenemos mucho tiempo para recorrer mucho tiempo para volver a pelear el Balón de Oro con Lamine Yamal, Rodri y muchos más. Estamos muy esperanzados de cara al futuro», concluyó.