Balón de Oro 2026

Los mejores memes de la gala del Balón de Oro

La victoria de Harry Kane han hecho arder las redes sociales

Kylian Mbappé y Lamine Yamal, el centro de los memes

Así vivimos en directo la gala del Balón de Oro

Los mejores memes de la gala del Balón de Oro
Los mejores memes del Balón de Oro.

Harry Kane se ha convertido en el nuevo Balón de Oro 2026. El futbolista del Bayern sucede a Ousmane Dembélé y se convierte en el mejor jugador del año después de haber ganado a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Un premio que llega después de semanas de mucha tensión y que ha traído en consecuencia que las redes sociales hayan estallado al ver cómo el delantero británico ha levantado el trofeo en París.

Y es que Kane venía de ganar en la ceremonia el premio al mejor delantero del mundo, pero no todos esperaban que fuera también el ganador del Balón de Oro. Pese a que las encuestas habían señalado tanto al francés como al español, el británico ha hecho que las redes hayan ido directas a por las dos estrellas de la Liga. Desde el traje de Lamine con Cucurella de protagonista hasta un Kylian que vuelve a sufrir otro año sin el galardón.

 

 

 

 

 

 

 

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