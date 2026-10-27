Los mejores memes de la gala del Balón de Oro
La victoria de Harry Kane han hecho arder las redes sociales
Kylian Mbappé y Lamine Yamal, el centro de los memes
Así vivimos en directo la gala del Balón de Oro
Harry Kane se ha convertido en el nuevo Balón de Oro 2026. El futbolista del Bayern sucede a Ousmane Dembélé y se convierte en el mejor jugador del año después de haber ganado a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Un premio que llega después de semanas de mucha tensión y que ha traído en consecuencia que las redes sociales hayan estallado al ver cómo el delantero británico ha levantado el trofeo en París.
Y es que Kane venía de ganar en la ceremonia el premio al mejor delantero del mundo, pero no todos esperaban que fuera también el ganador del Balón de Oro. Pese a que las encuestas habían señalado tanto al francés como al español, el británico ha hecho que las redes hayan ido directas a por las dos estrellas de la Liga. Desde el traje de Lamine con Cucurella de protagonista hasta un Kylian que vuelve a sufrir otro año sin el galardón.
#BallonDor https://t.co/3vy5psGdzo
— MPM (@MarPelMa) October 26, 2026
Que bonita flor de Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro 2026. https://t.co/rKJwPw0xj3
— Heriberto con H (@heribertoconh_) October 26, 2026
Entregan el Balón de Oro de consolación a Lamine Yamal y Mbappé: https://t.co/fLrlGMzZ1J
— Winamax Deportes 🇪🇸 (@WinamaxDeportes) October 26, 2026
🚨 𝗡𝗘𝗪: Kylian Mbappé and Lamine Yamal. https://t.co/tKkKAwgfvB
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 26, 2026
Cucurella sigue pegado a Lamine Yamal horas después del clásico en la gala del balón de oro… https://t.co/KKnz0okKkO
— Pausismo (@Pausismo) October 26, 2026
🚨 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔: La reacción de Kylian Mbappe cuando Harry Kane fue anunciado como el ganador del Balón de Oro: https://t.co/qeJs7eqWQy
— Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) October 26, 2026
Una lavadita y para Mbappé 👍🏻 https://t.co/eKfFWE1sRd
— Trigger (@TriggerFCB) October 26, 2026
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