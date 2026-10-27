Los mejores memes de la gala del Balón de Oro

Harry Kane se ha convertido en el nuevo Balón de Oro 2026. El futbolista del Bayern sucede a Ousmane Dembélé y se convierte en el mejor jugador del año después de haber ganado a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Un premio que llega después de semanas de mucha tensión y que ha traído en consecuencia que las redes sociales hayan estallado al ver cómo el delantero británico ha levantado el trofeo en París.

Y es que Kane venía de ganar en la ceremonia el premio al mejor delantero del mundo, pero no todos esperaban que fuera también el ganador del Balón de Oro. Pese a que las encuestas habían señalado tanto al francés como al español, el británico ha hecho que las redes hayan ido directas a por las dos estrellas de la Liga. Desde el traje de Lamine con Cucurella de protagonista hasta un Kylian que vuelve a sufrir otro año sin el galardón.

Que bonita flor de Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro 2026. https://t.co/rKJwPw0xj3 — Heriberto con H (@heribertoconh_) October 26, 2026

Entregan el Balón de Oro de consolación a Lamine Yamal y Mbappé: https://t.co/fLrlGMzZ1J — Winamax Deportes 🇪🇸 (@WinamaxDeportes) October 26, 2026

🚨 𝗡𝗘𝗪: Kylian Mbappé and Lamine Yamal. https://t.co/tKkKAwgfvB — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 26, 2026

Cucurella sigue pegado a Lamine Yamal horas después del clásico en la gala del balón de oro… https://t.co/KKnz0okKkO — Pausismo (@Pausismo) October 26, 2026

🚨 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔: La reacción de Kylian Mbappe cuando Harry Kane fue anunciado como el ganador del Balón de Oro: https://t.co/qeJs7eqWQy — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) October 26, 2026