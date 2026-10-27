Así queda el top 10 del Balón de Oro 2026: Kane se impone y Mbappé gana a Lamine

Londres se vistió de su gris más puro para recibir a la pléyade de futbolistas que se personaron en el Palladium. La lluvia bailaba sobre el pavimento, los paraguas formaban un mar en alto y los coches se agolpaban. Tanto que Londres no pudo validar la puntualidad británica. Primero media hora de retraso y luego otro cuarto de hora. Londres en esencia. Su cielo, encapotado, ya tiene nueva estrella brillando.

Al lado de Stanley Matthews ya figura Harry Kane, nuevo Balón de Oro 2026. Se coronó en casa y 70 años después de que Stanley conquistara la primera edición del galardón. El firmamento futbolístico británico brilla de todo menos de gris. Al futbolista del Bayern le siguió Kylian Mbappé, que ganó la partida a un Lamine Yamal que finalmente fue tercero. Rodri finalizó cuarto y Messi quinto.

Así queda el top 10 del Balón de Oro

1. Harry Kane

2. Kylian Mbappé

3. Lamine Yamal

4. Rodri

5. Lionel Messi

6. Khvicha Kvaratskhelia

7. Ousmane Dembélé

8. Erling Haaland

9. Michael Olise

10. Fabián Ruiz