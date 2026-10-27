De «Kane es Balón de Oro» al «caos»: las dos caras de la gala en la prensa

Harry Kane se llevó el Balón de Oro, pero el fútbol español tuvo mucho que decir en Londres. Esa doble lectura marca el repaso de prensa de una gala que coronó al delantero del Bayern por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Inglaterra celebra el reconocimiento a su capitán. España hace recuento de premios. Y el madridista vuelve a aparecer en la fotografía de los mejores con una asignatura pendiente: dar el último paso.

La noche dejó un ganador principal y suficientes protagonistas como para repartir el resto de los titulares. Desde el tercer Balón de Oro de Alexia Putellas hasta el reconocimiento a Luis de la Fuente, pasando por los premios de Unai Simón, Cata Coll, Lamine y Vicky López. El trofeo masculino se quedó en Londres. Buena parte de la ceremonia tuvo acento español.

Inglaterra celebra el final de la espera

The Guardian coloca en primer plano el significado nacional de la victoria. Kane termina con los 25 años de espera del fútbol inglés, que no tenía un ganador masculino desde Michael Owen en 2001. El delantero encontró su coronación en Londres, ante un público que convirtió el anuncio en una celebración de casa.

El reconocimiento a su constancia ya había vertebrado los análisis anteriores a la ceremonia. Sky Sports reunió una amplia corriente favorable al atacante, con sus goles y su rendimiento en el Bayern como principales argumentos. Jamie Carragher y otros comentaristas defendieron su candidatura en una previa donde el debate estaba servido: la producción del inglés frente a los méritos de Mbappé y del campeón del mundo Lamine Yamal.

Opta Analyst también había situado la regularidad en el centro de su análisis. Su lectura se apoyaba en los 73 goles en 65 encuentros entre club y selección. Una candidatura construida durante toda la temporada, con una frecuencia goleadora extraordinaria como argumento principal.

Mbappé se queda a un paso y España acumula premios

En España, AS titula de forma directa: «Kane es Balón de Oro». Su crónica destaca la temporada del delantero y el peso de sus goles, suficientes para imponerse pese a no conquistar la Champions ni el Mundial. La victoria del inglés vuelve a demostrar que no existe una fórmula única para ganar el galardón.

OKDIARIO, bajo el titular «Harry Kane se hace de oro», recoge la coronación del atacante. Su información sobre la clasificación incorpora además una lectura de interés madridista: Mbappé termina segundo y por delante de Lamine, tercero. Un resultado que confirma la posición del francés entre los grandes aspirantes, aunque el objetivo con el que viajó a Londres fuera otro.

La otra gran historia está en el reparto de galardones. El balance de Reuters recoge el tercer Balón de Oro de Alexia y los reconocimientos a los jóvenes, entrenadores y porteros españoles. De la Fuente, Pere Romeu, Unai Simón, Cata Coll, Lamine y Vicky López acompañan a la centrocampista en una relación de ganadores que explica la dimensión de la noche para el fútbol nacional.

La derrota de Lamine en el premio principal no borra ese dominio. Tampoco el segundo puesto de Mbappé permite hablar de una victoria madridista. Cada uno se llevó una posición destacada y la misma cuenta pendiente. Kane fue quien salió con el trofeo.

Una organización que también acaparó titulares

La gala tuvo, además, una previa que dio trabajo a las redacciones antes de que se entregara el primer premio. The Independent informó de la publicación de artículos que presentaban como ganadores a los tres principales candidatos. La web oficial llegó a ofrecer tres desenlaces distintos para una noche que solo admitía uno.

Le Parisien también se hizo eco del episodio y de la retirada de los textos. Eurosport lo resumió con una palabra: «Caos». Durante unos minutos hubo material para celebrar a Kane, Mbappé y Lamine. Faltaba saber qué artículo sobreviviría a la ceremonia.

El desenlace dejó finalmente una fotografía clara: Kane en lo más alto, Mbappé a un paso y Lamine completando el podio. Inglaterra encontró al ganador que llevaba un cuarto de siglo esperando. España confirmó su fuerza en el resto del escenario. La organización también consiguió su espacio en el repaso de prensa, aunque difícilmente era el que había previsto.