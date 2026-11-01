González Fuertes sí critica a los árbitros cuando se trata del Real Madrid: «Es poca cosa para señalar penalti»

González Fuertes, fundador del sindicato que defiende a los árbitros, sí critica a los de su gremio cuando es el Real Madrid el favorecido de alguna decisión arbitral polémica. Normalmente, el ex colegiado de Primera División suele respaldar las consideraciones de sus compañeros, pero este domingo consideró que el contacto de Prati con el brazo a Kylian Mbappé en El Sardinero fue «poca cosa» como para que Munuera Montero señalase la pena máxima a favor de los blancos.

«No me parece que el brazo extendido de Prati sea suficiente para derribar a Mbappé. Es poca cosa para que se decrete la pena máxima. Ni golpea ni sujeta al delantero del Real Madrid», explicó González Fuertes, árbitro que amenazó al club blanco antes de la final de la Copa del Rey de 2025 contra el Barcelona.

El centrocampista del Racing puso su brazo sobre el cuerpo de Mbappé, pero lo cierto es que el contacto no pareció lo suficientemente fuerte como para pitar penalti. Aun así, la decisión de Munuera Montero fue señalar lanzamiento desde los 11 metros a favor del Real Madrid. El francés marcó el 0-1 y ese gol fue vitamina para los blancos.

Unos minutos después, Jude Bellingham hizo el segundo en un contraataque en el que se marchó del portero cántabro y en el 36′ Yan Diomande, otra vez, marcó un golazo de volea en el rechace de un córner.