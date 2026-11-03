Atlético – Bayern de Múnich: el muro contra un rodillo de oro

La semana grande del Atlético alcanza su ecuador en pleno apogeo. Comenzó ante el Levante en el Ciutat de Valencia, un campo maldito en clave rojiblanca, y terminará el próximo domingo en el Metropolitano ante el Barcelona y con el liderato de Liga en juego. Entre medias, un duelo continental nada más y nada menos que contra el Bayern de Múnich, el gigante alemán. Los de Simeone necesitan un triunfo para no distanciarse del top 8 de la Champions.

Atlético y Bayern se miran al espejo. Ambos fueron semifinalistas de la última edición de la máxima competición europea, ambos habitan actualmente en la zona alta de sus respectivas ligas y ambos han ofrecido un rendimiento irregular en este inicio de la Champions. Cinco puntos del Bayern por los cuatro del Atlético de Madrid, advertido por la cantidad de posibilidades del conjunto bávaro. Una prueba de fuego.

Necesitan más los dos. Ya ha perdido cuatro puntos el líder de la Bundesliga, por sendos empates con el Viking y el Arsenal, pero aún es invencible para todos los rivales a los que se ha enfrentado, sea cual sea la competición en esta campaña, ya por los 14 partidos oficiales. Y se ha dejado cinco el Atlético, por el 1-1 en Stuttgart y el 2-1 en Anfield, su última derrota hace nueve partidos. Es pasado. Ahora el Atlético se ha hecho fuerte alrededor del Metropolitano, donde no ha perdido en lo que va de temporada.

El Cholo busca acompañante de Barrios en el centro del campo, toda vez que Cardoso sigue en proceso de recuperación y Hjulmand es baja por su expulsión ante el Stuttgart. Aparece la posibilidad de Llorente en el centro. Al partido no llegará el ‘Cuti’ Romero, que ultima su recuperación y se guarda para el partido del domingo contra el Barcelona. El resto de la alineación está claro. Julián Álvarez liderará el ataque y Baena la sala de máquinas.

El Bayern llega con lo justo. En su último entrenamiento previo se vio a Olise con un aparatoso vendaje, pero su presencia no está descartada. Las que sí están confirmadas son las ausencias de Luis Díaz, Musiala, Gnabry y Saibari,. Los dos primeros se han ejercitado de manera individual este lunes, mientras que el par restante fueron titulares ante el Dortmund, pero tuvieron que ser sustituidos por sendos problemas musculares. Sí estará Kane, flamante Balón de Oro.

Alineaciones probables de Atlético y Bayern