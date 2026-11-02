Olise con un vendaje; sin Musiala, sin Gnabry y sin Luis Díaz: el Bayern llega en cuadro al Metropolitano

El Bayern de Múnich siente este lunes las consecuencias de Der Klassiker. El partido del pasado sábado contra el Borussia Dortmund agonizaba cuando Olise se echó la mano a la pierna y fue sustituido. Abandonó el Allianz Arena tocado y con cara de pocos amigos. Una noche después y a solo 24 horas de visitar al Atlético en el Metropolitano, la presencia de Olise está más que en el aire. En el último entrenamiento previo del Bayern se le vio con un aparatoso vendaje, pero su presencia no está descartada.