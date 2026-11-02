Simeone: «Me gustaría atacar al Bayern durante 80 minutos, pero la realidad es otra»

La semana grande del Atlético alcanza su ecuador. Comenzó ante el Levante en el Ciutat de Valencia, un campo maldito en clave rojiblanca, y terminará el próximo domingo en el Metropolitano ante el Barcelona y con el liderato de Liga en juego. Entre medias, un duelo continental nada más y nada menos que contra el Bayern de Múnich, el gigante alemán. Los de Simeone necesitan un triunfo para no distanciarse del top 8 de la Champions.

«Me gustaría atacar 80 minutos, dejarles los últimos diez para que nos ataquen un rato, hacer gol de esos 20 toques que hicimos contra el Levante… Pero la realidad es otra. Nos encontramos a un equipo potente, fuerte, tendremos que enfrentarnos a momentos difíciles, duros, a poder salir de una presión que trabajan muy bien en la salida de pelota», analizó Simeone.

El cuadro bávaro tiene una caudalosa lista de bajas, pero en ella no figura Kane, flamante Balón de Oro. «Le felicito por el Balón de Oro que ha obtenido justamente. Es un jugador increíble, siempre me ha gustado, no tengo ninguna duda del crecimiento y maduración que ha tenido en su andar para los mejores lugares donde jugar sin alejarse del gol. Comprometido para el trabajo, para sacar al equipo de atrás cuando lo necesita, y es un hombre gol. Deja a los chicos un legado de cómo se puede llegar a un lugar importante a base de seguir trabajando», dijo Simeone.

El Cholo analizó el momento actual de Lookman, alejado de lo que ofreció el curso pasado. «La temporada no empezó como le habría gustado, pero también Julián atravesó un momento difícil y salió. Lookman es importante para nosotros porque es uno de nuestros jugadores con más uno contra uno, en la parte final donde el gol puede aparecer. Confío mucho en él. No quiero que entre en frustración porque es parte de la vida, del juego y hasta que un día empiece a hacer gol y asistir», dijo.

Simeone no desveló al acompañante de Barrios en el centro del campo, toda vez que Cardoso sigue en proceso de recuperación y Hjulmand es baja por su expulsión ante el Stuttgart. «Koke está volviendo y tiene ganas, pero el partido puede ser largo. Están Mendoza, Vargas, Llorente y tendremos que pensar de aquí hasta mañana a las 18:00 para tener tiempo y decidir qué hacer», aseguró Simeone.