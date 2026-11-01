Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra el Racing

El Real Madrid no se ha dejado amedrentar por las victorias de Barcelona y Atlético y sacó una victoria de mucha autoridad en el Sardinero contra el Racing. El conjunto de José Mourinho mantiene la buena dinámica en la Liga para mantenerse tercero en la clasificación con un duelo vital en el Metropolitano el próximo fin de semana entre culés y rojiblancos que podría poner todo patas arriba.

Con tres nuevos puntos, el equipo blanco suma 27 puntos en once jornadas, lo que le sitúa a solo un punto del Atlético y a tres del liderato que posee el Barcelona. Es por ello que el próximo partido en Mestalla ante el Valencia supone un duelo vital para intentar sacar tajada de lo que ocurrirá en el estadio colchonero.

Y en el Sardinero demostraron que este Real Madrid quiere la Liga. Jugadores como Mbappé, Bellingham y Diomande demostraron su garra ante los cántabros y escenificar el hambre que hay en el equipo por seguir creciendo en el proyecto de Mourinho. El objetivo es acercarse al primer puesto antes del parón de selecciones. Los merengues están en su mejor momento de la temporada; se nota y disfrutan con una sintonía que se echaba de menos en Chamartín. Victoria de oficio… y a pensar en Valencia.

Así queda la clasificación de la Liga tras el Racing-Real Madrid

Barcelona – 30 puntos Atlético de Madrid – 28 Real Madrid – 27 Betis – 23 Real Sociedad – 19 Sevilla – 17 Athletic – 12 Villarreal – 12 Celta de Vigo – 12 Alavés – 12 Rayo Vallecano – 12 Getafe – 12 Deportivo – 11 Espanyol – 11 Osasuna – 11 Racing – 11 Elche – 10 Levante – 10 Valencia – 6 Málaga – 5

Resultados de la 11.ª jornada de Liga

Villarreal 0-1 Espanyol

Levante 0-2 Atlético

Rayo 3-0 Celta

Betis 2-1 Málaga

Barcelona 6-1 Alavés

Getafe 3-1 Sevilla

Racing 0-3 Real Madrid

Queda por disputarse: