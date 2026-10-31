Trujillo Suárez avisa ahora desde el VAR de una roja por una falta idéntica a la que recibió Valverde en el derbi

De los errores se aprende, aunque hay evidencias de sobra que demuestran que lo de Trujillo Suárez en el derbi no fue una simple equivocación. El mismo árbitro de VAR que hace un mes no avisó a Ortiz Arias de la falta criminal de Kang-in Lee a Fede Valverde, que debía haber acabado con el jugador del Atlético expulsado, este sábado sí lo hizo en un partido de Segunda División tras una acción muy parecida.

Ais Reig mostró en primer lugar tarjeta amarilla al defensa del Córdoba Álex Martín por una falta sobre Óscar Marcos, delantero del Celta Fortuna, pero la dureza de la entrada, con los tacos al gemelo del canterano vigués, hizo que Trujillo Suárez interviniera desde el VAR. El árbitro atendió a la recomendación del colegiado canario y, tras revisar la jugada en el VAR, terminó cambiando a roja para el central cordobesista.

A diferencia de lo que ocurrió en el Metropolitano, donde Ortiz Arias y Trujillo Suárez perjudicaron gravemente al Real Madrid, causando un enfado enorme de José Mourinho, esta vez el árbitro de VAR sí vio roja y tomó la decisión de comunicárselo a su compañero sobre el césped. Como decimos, el técnico portugués fue muy tajante con el canario y unos días después el CTA reflejó su error en ‘Tiempo de Revisión’. Kang-in Lee debió ser expulsado, como lo ha sido este sábado Álex Martín en Balaídos.

Estas fueron las palabras de Mourinho hacia el árbitro: «El señor Trujillo lo ha llamado a la primera roja (por el penalti de Huijsen a Giuliano) y no a la segunda, que es todavía más grave… Tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid».