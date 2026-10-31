Convocatoria del Real Madrid contra el Racing: Courtois vuelve a una lista sin Valverde ni Vinicius

Courtois regresa y Valverde se queda fuera de la convocatoria del Real Madrid para visitar al Racing de Santander. El portero belga vuelve después de superar la gripe que le impidió disputar el Clásico, mientras que el uruguayo, que no está lesionado, permanecerá en casa para terminar de recuperarse pensando en los próximos compromisos. Mourinho tampoco podrá contar con Vinicius, que cumple su tercer partido de sanción, ni con Asencio, Rodrygo y Mendy. Son las cinco ausencias para el encuentro en El Sardinero.

El regreso del guardameta permite al entrenador portugués recuperar una de sus piezas fundamentales. Courtois se perdió la victoria en el Camp Nou por un proceso gripal que obligó a Lunin a asumir la responsabilidad bajo los palos. Ahora, recuperado y después de volver a trabajar con el grupo, el belga entra de nuevo en los planes del técnico para la siguiente cita liguera.

Mourinho recupera así una alternativa de primer nivel en la portería, donde Lunin respondió en el Clásico. La vuelta de Courtois devuelve al técnico la posibilidad de elegir entre ambos para afrontar un tramo del calendario en el que el Madrid necesita administrar esfuerzos y mantener su nivel competitivo.

Valverde descansa pensando en lo que viene

La ausencia de Valverde responde a la intención de que termine de recuperarse antes de afrontar lo que viene. Las pruebas descartaron una lesión, pero el uruguayo se queda en casa y no estará entre las alternativas de Mourinho en Santander. El Real Madrid evita apurar con un futbolista cuyo despliegue resulta fundamental para sostener al equipo.

El calendario invita a administrar los esfuerzos. El conjunto blanco afronta tres partidos consecutivos fuera de casa antes del parón y el objetivo es que Valverde pueda encarar los siguientes compromisos en las mejores condiciones. Su ausencia obliga al portugués a buscar otras soluciones tanto para la banda derecha como para el centro del campo.

Vinicius sigue fuera por sanción

Vinicius vuelve a ser otra ausencia. El brasileño cumple en Santander el tercero de sus cuatro partidos de sanción y todavía tendrá que esperar para regresar en Liga. Mourinho deberá afrontar una nueva jornada sin uno de sus desequilibrantes, aunque dispone del resto de alternativas ofensivas salvo Rodrygo.

El atacante brasileño tampoco está disponible, mientras que Asencio continúa fuera de la convocatoria. La relación de ausencias la completa Mendy, que sigue esperando su oportunidad y no estará entre las opciones del entrenador en El Sardinero.

Con esas cinco bajas y Courtois de vuelta, el Madrid afronta el primero de sus tres desplazamientos consecutivos antes del parón. Mourinho cuenta con efectivos para introducir cambios y repartir minutos, pero también con buena parte de sus principales piezas para buscar otra victoria a domicilio.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin, Mestre.

Defensas: Militao, Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago.

Delanteros: Endrick, Mbappé, Espí, Brahim, Diomande.