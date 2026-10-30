Mbappé perdió el Balón de Oro porque los periodistas de Escocia, Ucrania y Grecia no le metieron en el top 10

Los periodistas de Escocia, Ucrania y Grecia que representaban a estos países en la votación del Balón de Oro fueron claves para que Kylian Mbappé no ganara el trofeo. Estos tres periodistas consideraron que el jugador del Real Madrid no estuvo entre los diez mejores del mundo la pasada temporada. No incluyeron a Mbappé en su top 10.

France Football y L’Equipe, organizadores de este Balón de Oro, han dado a conocer la clasificación completa de este galardón. Harry Kane lo ganó con una distancia de tan sólo 28 puntos sobre Kylian Mbappé, que quedó segundo. Y al francés le penalizó que tres de los 100 periodistas que votaron no le incluyeran entre los diez mejores.

El Balón de Oro fue elegido por 100 periodistas, uno por país, en los que votaban de la siguiente forma: 15 puntos para el primero (para el que consideraban que debía ganar el trofeo), 12 para el segundo, 10 para el tercero y ocho, siete, cinco, cuatro, tres, dos y un punto para los restantes.

Para los periodistas de Escocia, Ucrania y Grecia, tres países europeos que sí tienen una tradición futbolística, Mbappé no estuvo entre los 10 mejores. En términos prácticos, Kylian no sumó ni un sólo punto en estos tres países, lo que decantó la clasificación en favor de Harry Kane.

Si estos tres periodistas hubieran votado a Mbappé -como sí hicieron los otros 97-, Kylian podría haber alcanzado a Kane. Es verdad que le tendrían que haber metido en el top 3, toda vez que la distancia entre el inglés y el francés fue de 28 puntos, lo que supone que, si Mbappé podía adelantar a Kane, tenía que haber sumado 29 puntos en esos tres países en los que no sumó nada. Y para eso, como mínimo, tendría que estar como mínimo en el tercer puesto en cada uno de ellos, ya que eso supone 10 puntos.

Para añadir, Mbappé recibió la máxima puntuación en 23 de los 100 periodistas que votaron. Es decir, 23 jurados consideraron que Kylian Mbappé fue el mejor. Entre ellos están los periodistas de países tan importantes en el mundo del fútbol como Francia, Italia, Países Bajos o Alemania. Sin embargo, Harry Kane le superó en esta estadística: 40 eligieron al inglés en primer lugar.