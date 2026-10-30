Mourinho tendrá a todos listos para Santander: Valverde, Güler y Courtois estarán en El Sardinero

El Real Madrid acelera hacia Santander con buenas noticias para José Mourinho. El conjunto blanco completó este viernes una sesión intensa, ya con Arda Güler y Thibaut Courtois a pleno rendimiento. Ambos avanzan sin problemas hacia el encuentro del domingo contra el Racing, mientras que Fede Valverde realizó trabajo específico y tiene previsto incorporarse este sábado al entrenamiento con todos sus compañeros.

El uruguayo sigue así el plan marcado después de que las pruebas descartasen una lesión. Sus molestias obligaron a administrar los esfuerzos durante la semana, pero el margen hasta el partido permite mantener la tranquilidad. Si cumple la previsión, Mourinho podrá contar con él para la visita a El Sardinero.

Güler, por su parte, ha dejado atrás el trabajo en el interior por una sobrecarga y ya se ejercita a tope. También Courtois, recuperado de la gripe que le impidió disputar el Clásico. El belga vuelve a estar en condiciones de defender la portería después de que Lunin respondiese con garantías en el Camp Nou.

Mourinho recupera efectivos para un partido al que concede una importancia especial. Después de ganar al Barcelona, el portugués quiere que el Madrid dé continuidad a ese impulso en Santander. La intensidad de la sesión encaja con ese propósito: mantener la exigencia y afrontar el siguiente compromiso con toda la concentración.

El Racing abre un tramo de tres encuentros consecutivos fuera de casa en seis días antes del parón. Una secuencia que exigirá recursos y una buena gestión de los esfuerzos. De momento, Mourinho encara el fin de semana con Güler y Courtois a pleno rendimiento y con Valverde a un paso de regresar al grupo.

Dos bajas

Mourinho sólo tiene dos ausencias en estos momentos. Una es la de Rodrygo, que se espera que regrese a finales de enero, y otra es la de Asencio, que avanaza a buen ritmo tras ser operado de la tibia. La enfermería del Real Madrid, por lo tanto, está casi vacía y esta es, sin duda, una grandísima noticia.