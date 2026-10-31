El Castilla vuelve a la senda de la victoria: vence al Cartagena y se acerca al playoff

Ganó el Castilla con un bloque muy sólido en defensa y un gran arranque en ataque al Cartagena y se coloca muy cerca de los puestos de playoff. Tercera victoria como local del filial madridista, demostrando jerarquía ante un equipo que estaba por encima en la tabla. Los goles de Pol y Ciria decantaron el partido.

Volvió el Castilla a su casa, esa en la que durante el mes de octubre se ha convertido en un fortín con dos victorias muy importantes. Visitaba el Di Stéfano un Cartagena a las puertas del playoff. Si los blancos le ganaban, empataban a puntos con ellos.

Sentó Julián López a Sergio Martínez para colocar un centro del campo con Cestero y Roberto Martín, con Pol y Leiva por las bandas. Arriba jugaron Carvajal y Ciria. La pareja de centrales volvió a ser la formada por Joan y Naasei. Los laterales: Fortea y Aguado.

Empezó el Castilla a un gran nivel, abriendo la lata a los 12 minutos de juego. Se inventó Leiva un gran pase filtrado por dentro que dejó a Pol Fortuny solo ante Luis García, portero del Cartagena. Definió de primeras con un gran remate e hizo el 1-0.

Cinco minutos más tardó el Castilla en poner tierra de por medio con el segundo del partido. Fue un golazo el 2-0 del equipo madridista. Alexis Ciria condujo la pelota casi desde el centro del campo y en la frontal le pegó un latigazo tremendo que pegó en ambos palos y se fue para dentro.

Un arranque perfecto del Castilla que le acercaba a la victoria. Tres puntos que podían dejar al filial madridista cerca de la zona de playoff. Buscaba el Cartagena meterse en el partido, pero no le dejó el filial madridista con una gran defensa.

La segunda parte comenzó con un Cartagena más fuerte e insistente. Pero volvió a encontrarse con el muro blanco. Joan y Naasei lo despejaban todo. Pasados los primeros 65 minutos de partido, los visitantes solamente habían rematado una sola vez a portería.

Julián López hizo su primer cambio en el 64 sacando a Sergio Martínez por Leiva. Gastaba todas sus balas el Cartagena y en el 70, Javi Navarro se sacó una gran parada para volver a detenerles. Dos cambios más hizo Julián en el 80 refrescando la delantera y la defensa. Entraron Rachad por Carvajal y Mario Rivas por Naasei. Victoria del Castilla que le coloca muy cerca de los puestos de playoff.