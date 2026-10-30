Se confirma lo peor con Jantunen: se rompe la fascia del pie y puede estar hasta tres meses de baja

Se confirma el peor pronóstico con Mikael Jantunen. El Real Madrid ha comunicado que el jugador finlandés se ha roto la fascia del pie izquierdo, una lesión de gravedad por la que puede llegar a estar hasta tres meses de baja. Un verdadero varapalo para el equipo blanco, que también ha perdido a Théo Maledon en el fatídico partido de Euroliga contra el Fenerbahce disputado este jueves en el Palacio.

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Mikael Jantunen por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura completa de la fascia plantar del pie izquierdo. Pendiente de evolución», informa el club blanco, que no especifica si el finlandés pasará por el quirófano, como sí hizo anteriormente con Gaby Deck.

Jantunen se rompió en una fea caída tres minutos antes del descanso. El finlandés se fue directamente al banquillo y de ahí al vestuario. No volvió a aparecer en el encuentro, a diferencia de Maledon, que, pese a haber sufrido un esguince de rodilla, su lesión sí le permitió seguir jugando.

El período de baja del ala-pívot será largo, como avisó Pedro Martínez ante los medios en su comparecencia post partido: «Lo de Jantunen no tiene muy buena pinta». Una victoria con regusto amargo para los blancos por haber perdido a dos de sus grandes jugadores.

Echando la mirada a algunos precedentes en el baloncesto, éstos indican que el proceso de recuperación de Jantunen se extenderá de los dos a los tres meses de baja. El propio Pau Gasol, la mayor leyenda de este deporte en nuestro país, arrastró una fascitis plantar durante mucho tiempo que terminó en rotura en un partido con los Lakers. El ex pívot paró indefinidamente hasta que logró volver a pisar con normalidad gracias a plantillas biomecánicas.

Dentro del equipo blanco también hay un caso como el de Jantunen. Andrés Feliz, al inicio de su primera temporada en el Real Madrid, sufrió una rotura de la fascia plantar, aunque en su caso fue en el pie derecho. El dominicano tuvo una recuperación exprés y sólo en un mes volvió a las canchas. Que el finlandés tenga un proceso similar depende de su naturaleza física, sobre todo, y de si pasará por quirófano, aunque no parece que vaya a ser operado atendiendo al comunicado del club madridista.