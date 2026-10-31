Militao sufrió un robo de joyas y relojes por valor de 350.000 euros en su casa de Madrid durante el Clásico

Eder Militao sufrió un robo en su casa de Madrid cuando su equipo, el Real Madrid, jugaba el Clásico del pasado domingo en Barcelona. Dos ladrones entraron en la casa del jugador brasileño en su domicilio de La Moraleja, y se llevaron joyas y relojes valorados en torno a los 350.000 euros.

Este robo, que se une a otros que ya han sufrido futbolistas de primer nivel en los últimos días, ocurrió el pasado domingo, 25 de octubre, por la noche. Coincidió con la disputa del partido entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou. Militao estaba allí, en Barcelona, convocado para el partido, aunque después no jugó ningún minuto.

El suceso se produjo con personas en la vivienda. Sin embargo, los familiares del futbolista del Real Madrid no se dieron cuenta de lo que se estaba allí produciendo: se enteraron cuando agentes de policía y vigilantes de seguridad privada acudieron al domicilio al avisarles de lo que había allí ocurrido.

Los ladrones, en una información adelantada por El Mundo, fueron al menos dos y se llevaron joyas y relojes valorados en unos 350.000 euros. Cuando las personas que estaban en la casa subieron a la habitación de Militao, se encontraron con la escena, con objetos tirados por todo el lugar y la luz encendida.

La alarma del domicilio no sonó porque no estaba activada y a los ladrones no se les pudo localizar bien por las cámaras de seguridad porque las habían destrozado en el momento del asalto. Según avanza también El Mundo, una vez que Militao llegó a su domicilio tras el partido en Barcelona, comprobó lo que le faltaba: un reloj Richard Mille valorado en unos 170.000 euros, otro Rolex de 53.000 euros, tres bolsos de Chanel de unos 15.000 euros y diferentes joyas.

Eder Militao ha contratado un servicio para denunciar y buscar las joyas robadas, algunas de importante valor sentimental, con el objetivo de encontrarlas con rastreos también en el mercado negro.