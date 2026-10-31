El Real Madrid frena con Valverde y no estará en Santander

Fede Valverde no jugará contra el Racing de Santander. El uruguayo no se entrenó junto al resto de sus compañeros en la última sesión antes de que el Real Madrid viaje este sábado a la capital cántabra y está descartado para el encuentro de El Sardinero. Aunque las pruebas realizadas después de las molestias que sufrió en el Clásico descartaron una lesión, el cuerpo técnico ha optado por reservarlo pensando en lo que viene. El calendario aprieta y Mourinho prefiere darle margen antes de volver a exigirle al máximo.

La ausencia de Valverde supone un cambio respecto a las previsiones que se manejaban durante la semana. Después de comprobar que sus molestias no se habían traducido en una lesión, existía confianza en que pudiera estar disponible para el domingo. Los días de margen hasta el partido invitaban al optimismo. Sin embargo, finalmente se ha impuesto la decisión de parar.

Del esfuerzo del Clásico al trabajo específico

Valverde terminó el encuentro contra el Barcelona con unas molestias que obligaron a comprobar su estado. El uruguayo había afrontado una cita de máxima exigencia en el Camp Nou, donde el Real Madrid consiguió una victoria de enorme importancia gracias al doblete de Mbappé. Más allá de la alegría por el resultado, su situación física quedó pendiente de las pruebas.

Los resultados permitieron respirar. No había lesión y el primer escenario era favorable para que Mourinho pudiera contar con él en Santander. La prioridad pasaba por gestionar las cargas durante los siguientes entrenamientos y observar cómo respondía antes de tomar una decisión definitiva.

Su semana, por tanto, ha tenido un ritmo diferente al de buena parte del vestuario. El capitán ha realizado trabajo específico mientras el equipo preparaba la visita al Racing. La intención era que pudiera incorporarse al grupo antes del desplazamiento, pero la última sesión ha terminado sin que se ejercitara junto al resto de sus compañeros.

Ese paso que faltaba no se ha producido. El Real Madrid viajará este sábado a Santander con el uruguayo descartado para el partido y con una idea clara. Ahora conviene darle descanso para que pueda afrontar en mejores condiciones los siguientes compromisos.

Mourinho mira más allá de Santander

La decisión se entiende desde el calendario. El Real Madrid afronta tres encuentros consecutivos fuera de casa antes del parón, con desplazamientos y poco tiempo para recuperar entre una cita y otra. Después del Racing llegarán la Champions en Atenas y la visita a Valencia. Una secuencia que obliga a medir cada esfuerzo.

En ese contexto, contar con Valverde en buenas condiciones tiene un valor especial para Mourinho. Su despliegue permite sostener al equipo, ayudar en la recuperación y ofrecer soluciones en la banda derecha. Es uno de esos futbolistas capaces de asumir varias tareas dentro de un mismo partido, precisamente por la energía con la que las ejecuta.

Reservarlo en El Sardinero permite evitar una exigencia inmediata después de una semana condicionada por las molestias. No existe una lesión que marque un plazo de recuperación, pero tampoco se ha completado la preparación que se esperaba para esta jornada. El cuerpo técnico ha preferido concederle ese margen.

Una solución menos para el once

La baja de Valverde reduce las alternativas de Mourinho en Santander, especialmente en el costado derecho. Dumfries apunta al lateral en una alineación que ya contemplaba rotaciones controladas después del esfuerzo del Clásico. El portugués tendrá que repartir minutos sin recurrir a la versatilidad del uruguayo.

Valverde deberá esperar. Las pruebas descartaron una lesión, pero el trabajo de estos días no desembocará en su participación contra el Racing. El Real Madrid afrontará la visita a El Sardinero sin uno de sus hombres más importantes, con el objetivo de que esta pausa le ayude a llegar mejor a lo que viene.