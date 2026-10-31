Mourinho señala la gran injusticia del Balón de Oro: «No comment»

José Mourinho compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido que enfrentará al Real Madrid con el Racing de Santander en El Sardinero. El entrenador portugués analizó el estado de su equipo después de la victoria en el Camp Nou, pero también se pronunció sobre el Balón de Oro, el papel de Kylian Mbappé y la sorprendente posición de Jude Bellingham en la clasificación del prestigioso galardón. Antes de comenzar la rueda de prensa, el técnico quiso tener un recuerdo para las víctimas de Urda.

Mourinho no escondió su satisfacción por el reconocimiento recibido por Harry Kane, al que tuvo la oportunidad de entrenar durante su carrera. Sin embargo, lo que más sorprendió al portugués fue la posición de Bellingham, que terminó undécimo en la clasificación. «Yo, que he tenido el privilegio de trabajar con Kane, sé que es un gran jugador y persona. Dentro de la frustración de que mi jugador no ha ganado, tengo que ser honesto y decir que estoy muy feliz por Harry. Se lo merece. Es una guinda a su carrera», aseguró.

El entrenador madridista también tuvo palabras de elogio para Mbappé, al que considera un futbolista irrepetible. «Yo creo que Mbappé es Mbappé y es único. Si tenemos un Balón de Oro cada temporada, alguno ha repetido, pero cada año queremos uno. Sin embargo, el mejor jugador de la historia de los Mundiales sólo hay uno, es algo único. Kylian es único», afirmó antes de mostrar su incredulidad por el puesto del centrocampista inglés. «Lo que me dejó con la boca abierta es la posición de Bellingham, undécimo. No comment», sentenció.

Más allá de los premios individuales, Mourinho quiso centrarse en el compromiso que tiene el Real Madrid en Santander. El conjunto blanco llega reforzado después de imponerse al Barcelona en el Camp Nou, aunque el portugués advirtió de que esa victoria perdería parte de su valor si su equipo no consigue dar continuidad a los buenos resultados. «Estamos bien, trabajamos bien y nos hemos preparado bien para este partido. Es importante la trayectoria del Racing en El Sardinero. Es un partido un domingo por la tarde, al que nosotros no estamos acostumbrados, y es difícil», explicó.

El técnico insistió en la importancia de mantener la concentración después de una victoria de tanto prestigio. «Tras la última victoria tiene un gran significado si ganamos otra vez, ya que si perdemos lo conquistado en el Camp Nou no tendrá el mismo significado. Van a jugar con la ambición de ganar y no nos van a pillar por sorpresa», advirtió sobre el Racing.

Una de las cuestiones que más satisfacción genera en Mourinho es la actitud que están mostrando sus futbolistas. El portugués destacó la madurez del vestuario, especialmente después de una victoria tan importante como la conseguida frente al Barcelona. «Desde que empezamos, las caras cambian un poco en relación a la alegría de ganar o no, pero siempre he visto la misma empatía y respeto. El mismo equilibrio en la victoria y en la derrota», señaló.

El entrenador madridista considera que su equipo está aprendiendo a gestionar tanto los buenos como los malos momentos. «No somos un equipo de mucha madurez, pero sí tiene madurez a la hora de tener tranquilidad en los momentos difíciles y de la gloria. En Barcelona, tras ganar, había un vestuario feliz, pero después autobús, avión, día libre y volver a entrenar normal», recordó.

Mourinho quiso dejar claro que ganar al Barcelona no era el gran objetivo de la temporada. «Cuando empezamos a enfocar el partido de Santander he visto seriedad y me alegra mucho esta madurez. Nuestro objetivo de la temporada no es ganar al Barcelona, es ganar el campeonato y ese es el camino que queremos seguir», aseguró.

El calendario también fue protagonista durante la comparecencia. El Real Madrid afronta una exigente serie de encuentros lejos de su estadio y Mourinho no ocultó su malestar por las dificultades que supone disputar cuatro partidos consecutivos como visitante. «Es peligroso jugar mucho fuera de casa. A los partidos fuera de casa tienes que añadir el público adversario, lo que generan en casa, etcétera. Hay dificultades que sabemos. Será difícil, pero es un test a nuestra resiliencia, empatía y para saber si podremos ser felices a final de temporada», explicó.

El portugués fue especialmente crítico con la organización del calendario y dejó una frase cargada de ironía. «Es muy complicado jugar cuatro partidos seguidos fuera de casa. Deberíamos haber jugado ayer y jugamos hoy. Es un regalo que nos hacen, no sé si de la Liga o las teles, pero es un regalo que tenemos que afrontar», lamentó.

Mourinho también reflexionó sobre su evolución como entrenador y la manera en la que afronta las críticas. El técnico aseguró que los años le han permitido encontrar un mayor equilibrio y restar importancia a las opiniones externas. «Con el paso de los años me considero más equilibrado, me da igual lo que dicen. Si me critican no me afecta. Yo estoy aquí para ayudar a los jugadores y si salgo de un partido con la sensación de que he ayudado, salgo muy feliz, pero equilibrado», explicó.

El portugués aprovechó para reivindicar su primera etapa en el Real Madrid y responder a quienes le consideran un entrenador defensivo. «No soy más o menos valiente. El defensivo de la primera etapa es el de los 100 puntos y 121 goles, así que me gustaría ser defensivo esta temporada», ironizó. Mourinho también reconoció que ahora está más dispuesto a escuchar otras opiniones. «Lo que soy diferente es que no soy cabezón, estoy abierto al estudio, a escuchar, a sacar conclusiones. Estoy muy tranquilo, como quiero que lo esté mi equipo», añadió.

Las decisiones relacionadas con las alineaciones fueron otro de los asuntos que abordó el entrenador. Mourinho explicó que dejar fuera a determinados futbolistas nunca resulta sencillo, pero insistió en que sus elecciones siempre responden a las necesidades colectivas. «Cuando mostráis una plantilla con una base de dos jugadores por posición y juega un tercero es algo que no me gusta y que me deja triste. Pero después hay cosas que son más importantes, que es lo mejor para el equipo. Y en ese momento pensé que era lo mejor», argumentó.

El técnico aseguró que habla con sus jugadores para explicarles sus decisiones y descartó que futbolistas como Trent o Dumfries estén pensando en abandonar el equipo por su falta de minutos. «Les expliqué que era una decisión con el equipo y no contra los jugadores. Mañana Valverde no inicia en el banquillo y serán otros los que van a jugar. No creo que Trent o Dumfries pidan salidas. Las dificultades de la temporada, con tantos partidos, bajas y sanciones, todos van a jugar. No creo que tengan ese tipo de sensaciones», afirmó.

Mourinho también fue preguntado por la situación de Vinicius y descartó que exista un once titular inamovible. El portugués considera que las exigencias del fútbol actual obligan a realizar constantes modificaciones en las alineaciones. «No pienso en la situación individual de Vinicius. El once tipo de hoy puede ser diferente en dos semanas. El fútbol de hoy no es el de hace varios años. Es más físico e intenso. Lo de decir de memoria el once tipo de un equipo, como se hacía años atrás, ya no se hace», explicó.

El entrenador dejó claro que cuenta plenamente con el brasileño y que está deseando recuperarlo para los partidos de Liga. «Vinicius no juega el campeonato y sí la Champions. Lo quiero mucho, quiero que acabe rápido la sanción, porque lo necesito. Es un gran jugador más que vamos a tener en una plantilla muy buena», aseguró.

Por último, Mourinho transmitió tranquilidad al hablar de Mbappé, al que considera preparado para gestionar la presión que supone jugar en el Real Madrid. «Tranquilidad porque mi club es el Real Madrid y Mbappé mi jugador. Kylian es muy inteligente, maduro y con un nivel de autoestima muy alto», destacó.

El portugués terminó poniendo en valor el trabajo colectivo de su plantilla y la capacidad del equipo para mantener su rendimiento independientemente de los futbolistas elegidos. «Veo un grupo que trabaja para los jugadores que juegan. Puedes cambiar a dos o tres jugadores y no pasa nada», concluyó.