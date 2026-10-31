Cuatro años y ninguna prisa con Sergio Martínez: «Hoy repetiríamos la misma operación»

El Real Madrid regresa a Santander y es inevitable acordarse de Sergio Martínez, al joven al que le cambió la vida en unas semanas. Debutar en Primera División, marcar con el Racing, despertar el interés del Real Madrid, abandonar su entorno y aterrizar en Valdebebas. Todo prácticamente seguido. Sin demasiado tiempo para saborear una cosa antes de afrontar la siguiente. Ahora, mientras el centrocampista trata de encontrar su sitio, el club blanco tiene claro que su evolución necesita algo que el fútbol concede cada vez con menos facilidad: paciencia.

En el Real Madrid no hay dudas con Sergio. Hay una adaptación pendiente. Una diferencia importante para entender cómo se está gestionando la llegada de un futbolista que hasta hace unos meses tenía su vida construida alrededor del Racing y de su entorno en Cantabria. El cambio de camiseta ha venido acompañado de una mudanza, nuevas rutinas y una exposición que empezó a descubrir incluso antes de cerrar las maletas.

Ocurrió en la visita del Racing al Getafe de Liga. La posibilidad de fichar por el Real Madrid ya había colocado al centrocampista bajo otro foco y eran muchos los que se acercaban a él por ese motivo para pedirle fotos y autógrafos. Todavía pertenecía al conjunto cántabro, pero ya estaba comprobando lo que mueve el escudo blanco. Un anticipo de lo que encontraría después.

Porque llegar al Castilla también supone entrar en esa dimensión. Cambian las miradas, las expectativas y la repercusión de cada actuación. También la lectura de una suplencia. Sergio está aprendiendo a convivir con todo ello mientras intenta rendir sobre el césped.

Cuatro años para construir

La duración de su contrato explica bien la posición del Real Madrid. Sergio firmó por cuatro temporadas. La apuesta se hizo pensando en un recorrido que apenas acaba de comenzar y en Valdebebas consideran que sería un error revisar sus posibilidades cada cuatro partidos.

La confianza permanece intacta. El club volvería a acometer hoy la operación porque mantiene la misma valoración de su potencial. Entiende, además, que protegerlo pasa por evitar una exposición excesiva. Si en determinados encuentros debe empezar en el banquillo, esa decisión forma parte de su formación. No todo tiene que convertirse en un examen sobre su futuro.

Su trayectoria ayuda a entender el tamaño del salto. Nacido en Laredo el 15 de mayo de 2007, Sergio pasó por el Racing entre 2017 y 2026 antes de incorporarse al Castilla. Internacional con España sub-19, ha desarrollado casi toda su formación en un mismo entorno. Cambiarlo a los 19 años exige aprender bastantes más cosas que los movimientos de sus nuevos compañeros.

El arranque del curso aceleró todavía más los acontecimientos. Fue titular y marcó frente al Villarreal en el regreso del Racing a Primera, participó también ante el Getafe y poco después se incorporó al Madrid. Una sucesión de pasos que disparó las expectativas sobre un futbolista que sigue construyéndose.

Ahí introduce el club un matiz relevante: haber participado en Primera no significa haber completado la formación necesaria para consolidarse en la categoría. Sergio ya ha conocido ese escenario, pero todavía necesita continuidad, aprendizaje y herramientas para sostenerse en él.

Una adaptación sin fecha límite

En el campo, el Madrid ve un centrocampista con condiciones para crecer desde la base de la jugada. Puede actuar como pivote o interior, ofrecerse para recibir el primer pase y dar continuidad a la circulación. Su envergadura añade posibilidades en el trabajo defensivo. El proyecto consiste en desarrollar esas cualidades hasta que pueda expresarlas con regularidad.

Para conseguirlo, necesita asentarse también fuera del terreno de juego. Dejar un entorno conocido, en el que tenía sus referencias y sus costumbres, tiene un peso que el club contempla al valorar estos primeros meses. Sergio está asimilando muchas novedades a la vez y en Valdebebas quieren darle margen para hacerlo.

Por eso nadie establece una fecha para dar por terminada su adaptación. Puede encontrar esa estabilidad en enero, en abril o la próxima temporada. El Madrid asume que el proceso tendrá su propio ritmo y pretende acompañarlo sin añadir una urgencia artificial.

Esa misma idea condicionará cualquier decisión sobre su futuro inmediato. El club no contempla malvenderlo y tampoco considera que una salida deba producirse por obligación. Si las oportunidades del mercado o las necesidades del primer equipo aconsejan que continúe, seguirá en Valdebebas. La prioridad es elegir el siguiente paso en función de su desarrollo.

Sergio ha vivido en unas semanas lo que otros futbolistas tardan años en experimentar. El Madrid entiende que ahora toca ayudarlo a ordenar todo eso y darle espacio para jugar. La apuesta sigue en pie. Lo que necesita el centrocampista es tiempo para empezar a devolverla.