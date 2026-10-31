Alineación del Real Madrid contra el Racing: vuelve Courtois y Mourinho mueve la defensa

La alineación del Real Madrid contra el Racing estará marcada por el regreso de Thibaut Courtois y las rotaciones controladas de José Mourinho. El portugués apunta a introducir cambios en la defensa, con Dumfries en el lateral derecho y Rüdiger en el centro, mientras Huijsen o Konaté tendrán descanso. Por delante, Bernardo Silva acompañaría a Tchouaméni y Bellingham se situaría por detrás de Mbappé. El técnico moverá piezas para repartir esfuerzos sin renunciar a una estructura reconocible.

En la portería regresará Courtois, que ha superado el proceso gripal que le impidió disputar el Clásico. El belga recuperará su sitio bajo palos después de la titularidad de Lunin en el Camp Nou. En defensa, Dumfries apunta al costado derecho y Cucurella al izquierdo, mientras Rüdiger ocupará una de las dos plazas del centro de la zaga. La otra será para Huijsen o Konaté. Mourinho dará descanso a uno de ellos y mantendrá al otro junto al alemán. La composición de esa pareja es la principal incógnita de una línea que tendrá novedades.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte y Bernardo Silva a su lado. El francés se encargará de proteger a los centrales, vigilar las transiciones y sostener al equipo cuando los laterales avancen. El portugués aportará claridad en la salida de balón y criterio para encontrar a los futbolistas de ataque. Por delante aparecerá Bellingham, con libertad para recibir entre líneas, acercarse a Mbappé y amenazar el área desde segunda línea.

En ataque, Güler partirá desde la derecha y Diomande desde la izquierda, con Mbappé como principal referencia ofensiva. El turco podrá acercarse al centro para participar en la elaboración y buscar el último pase. El marfileño aportará profundidad, desborde y energía por el otro costado. Arriba, el francés será el encargado de atacar los espacios y finalizar las jugadas, con Bellingham cerca para acompañarle y evitar que quede aislado entre los centrales del Racing.

El encuentro en Santander abrirá una secuencia de tres desplazamientos consecutivos antes del parón. Un calendario que obliga a Mourinho a administrar los minutos y explica esos retoques controlados. El Madrid buscará prolongar el impulso del Clásico con piernas frescas y buena parte de los futbolistas que sostienen su juego.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid: Courtois; Dumfries, Rüdiger, Huijsen o Konaté, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva; Güler, Bellingham, Diomandé; Mbappé.