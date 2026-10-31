Las lesiones dejan a Pedro Martínez con lo justo y reabren el mercado para el Real Madrid

El Real Madrid se había ganado el derecho a vivir un final de mes lleno de felicidad. Los blancos cierran octubre con 10 victorias seguidas desde su última derrota, que se produjo el día 1 en Sofía contra el Hapoel, y son líderes en solitario de la Liga Endesa con pleno de cinco triunfos y cuartos en la Euroliga con un balance de 6-3. Pero más allá de los resultados, las sensaciones son inmejorables. Pedro Martínez estaba logrando que sus jugadores entendieran y plasmasen en la cancha un estilo dinámico que gusta y divierte al madridismo.

Sin embargo, el último partido contra el Fenerbahce, en el que el Real Madrid consiguió un meritorio triunfo ante el primer rival grande al que se enfrentaba en esta Euroliga, terminó siendo fatídico pese a la victoria. Théo Maledon y Mikael Jantunen se lesionaban en dos acciones feas durante la primera parte, alterando los planes de Pedro Martínez y reduciendo a 12 la cifra de jugadores disponibles de la primera plantilla.

Las lesiones del francés (esguince de rodilla) y del finlandés (rotura completa de la fascia del pie) se sumaban a las de Nick Smith, que sigue de baja por molestias en su pie derecho, y a las bajas de larga duración: Gaby Deck (operado del hombro) y Usman Garuba (se rompió el tendón de Aquiles en mayo). Que cinco jugadores estén en la enfermería significa que ahora Pedro Martínez cuenta con 12 efectivos disponibles, es decir, el número justo para rellenar convocatorias.

A partir de ahora y por unas semanas, salvo que el Real Madrid fiche, el técnico madridista no tendrá que hacer descartes y habrá cabida para jugadores poco utilizados como Max Shulga, Olivier Sarr o el capitán, Sergio Llull. Y también se abre un espacio para recurrir a la cantera, una generación ganadora (campeones de España y de la Liga U la pasada temporada) que podría tener su primera gran oportunidad en la élite.

La primera muestra de lo que será el Real Madrid de las próximas semanas es el encuentro de este domingo en la ABC contra el Burgos en el Palacio (12:30 horas). Pedro Martínez tiene la opción de observar el rendimiento de esos jugadores que cuentan con menos minutos y decidir si darles galones en la Euroliga, con un calendario que se empina para los blancos. Recibirán sin su estrella, Maledon, y con un puñado de bajas al líder Panathinaikos y al Estrella Roja, que es tercero, en dos semanas.

Mercado abierto

Inevitablemente, las lesiones reabren el mercado para el Real Madrid, que el curso pasado ya fichó de urgencia en el único tramo en el que se le acumularon los problemas físicos. Después de una temporada perfecta en ese apartado, los tres pívots caían en el mismo mes y el club reaccionó rápido incorporando a Omer Yurtseven y Mady Sissoko. La posición en la que se reforzaría ahora sería la de ala-pívot, ya que ahora mismo sólo cuenta con Chuma Okeke y Jaime Pradilla como ‘4’ puros.