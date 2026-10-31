El Real Madrid prepara el siguiente paso de Thiago Pitarch

Thiago Pitarch sólo necesita que Mourinho decida darle la oportunidad. La rodilla ha dejado de ser un obstáculo y el centrocampista vuelve a estar en condiciones de jugar cuando el luso lo estime oportuno. En el Real Madrid hay confianza en su fútbol y en lo que puede aportar al primer equipo. También existe una idea clara sobre cómo gestionar sus próximos pasos: tiene condiciones para ayudar, pero necesita hacerlo con calma.

El club ve en Thiago a un jugador preparado para entrenarse con la primera plantilla y ofrecer soluciones en determinados momentos. Su calidad le permite participar en esa dinámica y competir por oportunidades. Ahora se trata de encontrar los escenarios adecuados para que pueda mostrarla y seguir creciendo.

En Valdebebas consideran que una exposición excesiva puede resultar contraproducente. Cada aparición con el primer equipo multiplica las expectativas y, en un futbolista que está completando su formación, conviene medir bien esa carga. Quieren que las oportunidades le permitan avanzar y ganar confianza, sin que cada partido se convierta en una prueba definitiva sobre su capacidad para quedarse.

La paciencia forma parte de la apuesta. El Madrid cree en sus posibilidades y entiende que debe acompañar su evolución, especialmente después de un comienzo de temporada condicionado por los problemas físicos.

La rodilla ya no marca el paso

La lesión sufrida al inicio de la pretemporada alteró sus planes. Mientras sus compañeros acumulaban entrenamientos y ritmo, Thiago tuvo que dedicar ese periodo a recuperarse. Un contratiempo especialmente incómodo para un joven que buscaba aprovechar el verano para reforzar su sitio cerca del primer equipo.

Después llegó el momento de recuperar sensaciones con el balón y volver a competir. En ese recorrido, el Castilla ha tenido una función importante: ofrecerle minutos, continuidad y situaciones de partido con las que reconstruir el ritmo que había perdido durante su ausencia. También España Sub-20, con la que jugó un amistoso contra México.

Porque recibir el alta y encontrarse plenamente preparado para responder a las exigencias de la competición son pasos que requieren trabajo. Volver a llegar a tiempo a una presión, sostener los esfuerzos o decidir con precisión cuando aparece el cansancio también forma parte del regreso.

Ahora, con la rodilla superada, su disponibilidad permite a Mourinho contar con otra alternativa para el centro del campo. La decisión sobre cuándo utilizarlo corresponde al entrenador. Thiago está en condiciones de entrar y el club considera que tiene nivel para aportar cuando encuentre su oportunidad.

En una plantilla con tanta competencia, hacerse espacio exige aprovechar los entrenamientos y estar preparado aunque los minutos tarden en llegar. Ese es el terreno en el que debe seguir construyendo su candidatura.

Crecer para sostener su talento

El siguiente paso de Thiago pasa también por continuar su desarrollo físico. Su lectura del juego, la facilidad para asociarse y la capacidad para encontrar soluciones con el balón son argumentos para acercarse al primer equipo. Sostener esas cualidades al ritmo de la élite exige completar su maduración.

En el centro del campo del Real Madrid hay que decidir rápido, jugar bajo presión y responder en encuentros de mucho desgaste. Ganar fortaleza y resistencia le ayudará a expresar su fútbol con mayor continuidad, especialmente cuando el partido obligue a encadenar esfuerzos o a competir en espacios reducidos.

Es un proceso que necesita tiempo. El objetivo es que Thiago avance sin perder las cualidades que han despertado la confianza del club. Que pueda asumir progresivamente más exigencia y que sus oportunidades lleguen acompañadas de las herramientas necesarias para aprovecharlas.

Por eso en Valdebebas no quieren precipitar las conclusiones. Una convocatoria, unos minutos o un encuentro en el banquillo deben entenderse dentro de ese recorrido. El centrocampista puede ayudar ya en momentos específicos y, al mismo tiempo, seguir trabajando para ampliar su papel.

Mourinho tiene a Thiago disponible. El Real Madrid mantiene la confianza en su talento y considera que está preparado para aprender y aportar junto a los mayores. Ahora toca elegir bien los momentos para que ese siguiente paso tenga continuidad.