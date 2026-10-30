A Pedro Porro le dan a elegir entre Madrid y Barça y su respuesta causa sensación: «Ahí lo dejo»

Pedro Porro confirmó en el Mundial que es uno de los mejores laterales del mundo y en los últimos tiempos se ha relacionado tanto con el Real Madrid como con el Barcelona. Ahora, el lateral del Tottenham ha dejado claro en una entrevista que quiere volver a España y no se ha querido mojar sobre uno de los dos grandes del fútbol español. En las últimas horas, desde Cataluña han aumentado los rumores sobre un posible acercamiento, mientras que desde Valdebebas se mantienen a la espera.

Pedro Porro confirmó que hay «interés» del Barcelona y Real Madrid en él, pero también aclaró que esto no se ha traducido en un «interés real» o en una «oferta». «Interés hay. Preguntan por tu situación, pero nadie me ha dicho que me quieran; no es un interés real. Además, no quise escuchar», afirmó Pedro Porro tras ser cuestionado en su última entrevista sobre su buenas actuaciones y cómo ha podido influir ello en la dirección deportiva de Real Madrid y Barcelona.

«No quise escuchar demasiado… Seguramente el Tottenham pidió mucho dinero por mí, porque me tienen valorado como uno de los mejores. Es como todo en la vida, lo mejor te gusta más», declaró el mejor lateral del pasado Mundial, que tiene contrato con el Tottenham hasta 2031 y cuya valoración ha subido hasta los 45 millones de euros.

📝🤨 Se habla mucho del futuro de Pedro Porro y sus vínculos con @RealMadrid y @FCBarcelona, pero cerró su renovación con el Tottenham hasta el año 2031 👀 «NADIE me ha dicho ni que Barça o Madrid me quieren. Hay interés por la situación, pero no un interés real» https://t.co/FPCglMXrSb — El Larguero (@ellarguero) October 29, 2026

Pedro Porro quiere volver a España

En una entrevista concedida a El Larguero de la Cadena SER, Pedro Porro dejó claro que le gustaría volver a España tras ser otra vez cuestionado por el Barcelona o el Real Madrid. «Sería muy injusto hablar de eso por respeto a mi club, porque tengo contrato con ellos», afirmó, aunque también reconoció que: «Siempre he dicho que me encantaría volver a España, me haría mucha ilusión».

⚪️🟣 Pedro Porro tiene una oferta de @RealMadrid y @FCBarcelona el próximo verano, ¿qué haría? 🔵🔴 👉 «Lo dejo ahí…» https://t.co/K8zPXOxW2I — El Larguero (@ellarguero) October 29, 2026

Preguntado sobre en qué estilo encajaría mejor, Pedro Porro tampoco quiso dar un titular a la prensa. «Eso lo dejaría para la gente. Yo te podría decir una cosa u otra, pero en todo caso me considero un jugador que se puede adaptar a todo. Me he adaptado a la Premier, que no es nada fácil… Adaptarme me puedo adaptar a todo», dijo.