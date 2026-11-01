El penalti a Diomande con 0-0 que no se pitó y que la realización de la Liga de Tebas ocultó

Yan Diomande sufrió un pisotón dentro del área del Racing de Santander en el minuto cinco de partido con empate a cero que no se pitó como penalti y que la realización de la Liga de Tebas ocultó sin apenas mostrar repeticiones claras. Munuera Montero no lo vio en directo y el VAR tampoco entró a valorarlo. El atacante africano estuvo varios minutos sobre el césped doliéndose de su tobillo y ni aun así se mostraron repeticiones ni se juzgó la acción.
Las dos polémicas del Racing – Real Madrid sucedieron en los primeros 11 minutos de partido. Antes del penalti sobre Mbappé, en el que sacaron todo tipo de repeticiones para ver si el agarrón sobre el francés fue suficiente o no, hubo otro más claro que no fue pitado.
Era el minuto cinco de partido en El Sardinero cuando Diomande se internó en el área por el perfil izquierdo y, al centrar la pelota, sufrió un pisotón en su tobillo por parte de un defensa del Racing. Uno de esos penaltis que tantas veces se han pitado en la Liga, también en contra de los blancos en otros años.
La acción del posible penalti sobre Diomande no se vio repetida por televisión y los seguidores madridistas tuvieron que acudir a las redes sociales para ver la acción y protestarla, como otras tantas veces ha pasado en esta competición española.