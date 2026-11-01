Mourinho carga contra la Liga de Tebas tras ganar al Racing: «Es un regalo que va contra el fútbol español»

José Mourinho compareció ante los medios de comunicación después de la victoria del Real Madrid contra el Racing de Santander en El Sardinero (0-3). El entrenador portugués se mostró satisfecho con el crecimiento de su equipo, que ha cerrado con un nuevo triunfo una semana muy exigente, aunque también aprovechó para lanzar un dardo a la Liga por el calendario. El técnico madridista destacó el compromiso de sus jugadores, defendió la actuación arbitral en la polémica del penalti de Tchouaméni y explicó algunas de sus decisiones durante el encuentro.

Mourinho no escondió su satisfacción por el resultado conseguido en un estadio que considera especialmente complicado. «El Sardinero tiene mucha fuerza. El equipo es muy combativo, incluso perdiendo 3-0. El peligro siempre está. Se pudo ganar por más, pero se pudo complicar en los primeros minutos de la segunda parte. Si nos meten una se vienen arriba», explicó el entrenador madridista, que valoró especialmente la intensidad con la que sus futbolistas afrontaron el encuentro.

El portugués destacó el planteamiento de su equipo durante los primeros 45 minutos, en los que el Real Madrid consiguió imponer su ritmo y dificultar la salida de balón del Racing. «La verdad es que en la primera mitad hemos sido muy fuertes y hemos salido a jugar con una presión alta. Ha sido una victoria importante en una semana ultracomplicada para nosotros», aseguró.

Una de las cuestiones que más satisfecho dejó a Mourinho fue el compromiso colectivo de sus futbolistas. El técnico considera que el Real Madrid está dando pasos importantes en su evolución, aunque reconoció que todavía debe mejorar su efectividad de cara a portería. «Es una cosa que existe entre todos. Hay jugadores que tienen más físico, pero vi a gente muy comprometida. El equipo está creciendo, juega bien y debería marcar más goles con las oportunidades que tenemos», señaló.

El entrenador también puso en valor la mejoría defensiva de su equipo, especialmente cuando tiene que protegerse cerca de su área. «Mejoramos y en bloque bajo saben compactar. Estoy feliz con este crecimiento. Son tres puntos muy buenos», añadió después de conseguir una nueva victoria sin encajar goles.

Pese al buen momento que atraviesa el conjunto blanco, Mourinho quiso rebajar la euforia y dejó claro que todavía queda mucho trabajo por delante. «No estamos al cien por cien, pero estamos creciendo. Cuatro meses es poco, pero vamos creciendo. Yo he entendido cosas que no entendía en el primer día. Los jugadores también entienden mejor mi carácter como entrenador, las cosas que no son negociables», explicó.

El portugués considera que la relación con sus futbolistas es cada vez mejor y que ese entendimiento está ayudando al equipo a conseguir buenos resultados. «Hay una buena empatía humana. Estamos bien, pero a ver esta semana en estos dos partidos complicados y los dos son importantes», advirtió, consciente de que el calendario volverá a poner a prueba al Real Madrid en los próximos días.

Mourinho también fue preguntado por el ambiente vivido en El Sardinero y por las protestas de la afición del Racing durante el encuentro. Lejos de mostrarse molesto, el entrenador madridista elogió la implicación de los seguidores locales, aunque consideró que muchas de sus reclamaciones no estaban justificadas. «Mi opinión es que ellos lo protestan todo. Es un estadio y una afición que me gusta mucho, ya que juegan el partido. No se limitan a venir a ver, vienen a participar y a jugar y hacen un clima muy difícil», afirmó.

El técnico aprovechó para explicar la polémica acción de Tchouaméni que el árbitro señaló inicialmente como penalti y que posteriormente fue revisada. «Hay un factor que es que si juegan con el corazón mucha gente no se sabe las reglas, pero es que cambian tanto. La gente no sabe que no es penalti de Tchouaméni por el rebote. Cuando el árbitro lo pitó me quedé tranquilo, pero al verlo en la tablet dije que si el VAR no duerme no es penalti», relató Mourinho, que terminó defendiendo el trabajo arbitral. «Estuvo muy bien en un partido duro y competitivo», añadió.

El portugués también destacó la importancia de la confianza en el buen momento que atraviesa su plantilla. Mourinho considera que los resultados positivos están ayudando a sus futbolistas a mostrar su mejor versión y a afrontar los partidos con una mayor seguridad. «El equipo está mejorando, vienen con un gran nivel de confianza. En este deporte cuenta el aspecto emocional. Cuando las cosas salen bien parece que les sale bien a todos. Los jugadores tienen la sensación de que están en un buen momento», explicó.

Una de las imágenes que dejó el encuentro fue la reacción del entrenador después del tercer gol del Real Madrid, cuando pidió a sus futbolistas que regresaran a su campo en lugar de prolongar la celebración. Mourinho explicó que su intención era mantener la concentración y evitar que la euforia afectara al equipo. «A veces la emoción te hace perder la noción de la realidad y yo sólo intento dar un poquito», comentó.

El entrenador madridista también justificó su decisión de no agotar los cambios pese a la ventaja de tres goles. Mourinho recordó que el calendario obliga a gestionar los esfuerzos de sus futbolistas y confirmó que Tchouaméni no estará disponible para el próximo compromiso. «Sentenciado es cuando acaba el partido. Otros jugadores que jugaron hoy no jugarán el miércoles. No jugará Tchouaméni el miércoles, pues que juegue hoy 90 minutos», explicó.

El portugués aseguró que el desarrollo del encuentro le permitió mantener sobre el terreno de juego a determinados futbolistas y reservar a otros pensando en los próximos compromisos. «Partido controlado, hice cambios, pero en este caso prefería dejar dentro a otros jugadores», señaló antes de volver a mostrar su malestar con el calendario.

Mourinho cerró su comparecencia con una crítica a la organización de la competición por las dificultades que, a su juicio, supone para los equipos españoles afrontar un calendario tan exigente. «Es el regalo de la Liga, que va contra el fútbol español, que debería querer que los equipos sacaran puntos», lamentó el entrenador del Real Madrid.