Real Madrid
Racing de Santander – Real Madrid, en directo: dónde ver por TV, resultado y última hora en vivo online gratis del partido de Liga hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Racing - Real Madrid de la Liga
El Real Madrid y el Racing pelearán en esta jornada 11 de la Liga por los tres puntos en El Sardinero
Minuto de silencio
Se guarda un minuto de silencio por las víctimas del trágico accidente de tren en Urda que ha golpeado a España. También por todos los socios fallecidos del Racing al coincidir con el Día de Todos los Santos.
¡5 minutillos!
Ya no queda nada para que arranque el Racing – Real Madrid, por lo que los futbolistas van a saltar ya en breves momentos al césped de El Sardinero.
La previa
Aprovechamos que quedan menos de 15 minutos para que ruede el balón en El Sardinero para dejarles la mejor previa del Racing – Real Madrid.
José Mourinho
El técnico luso del Real Madrid habló en rueda de prensa y analizó este choque, la actualidad merengue y también comentó el Balón de Oro. Las palabras de José Mourinho.
Quién es el árbitro del Racing – Real Madrid
El CTA escogió a Munuera Montero como el colegiado principal del Racing de Santander – Real Madrid. En el VAR estará Luis Mario Milla Alvendiz.
Fede Valverde
El uruguayo acabó tocado en el Clásico, pero no hubo lesión en las pruebas posteriores. Pese a ello no quieren arriesgar con él y hoy descansará. La ausencia de Fede Valverde hoy.
Alineación del Racing
También conocemos el once con el que sale José Alberto para intentar dar la sorpresa y regalarle un triunfo inesperado a los aficionados. Esta es la alineación oficial del Racing contra el Real Madrid hoy: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Aarón Martín; Iván Martín, Prati, Iker Luque, Canales, Iñigo Vicente; Zabiri.
Canales y Mourinho
Hoy se reencontrarán el futbolista cántabro y el técnico portugués, que ya coincidieron en el Real Madrid cuando el club blanco fichó al mediapunta como estrella emergente. El cara a cara entre Canales y Mourinho.
Dónde ver por TV el Racing – Real Madrid
Dazn es el operador que retransmitirá en directo por televisión el Racing – Real Madrid. Este canal es de pago y destacamos que en DIARIO MADRIDISTA y en OKDIARIO narraremos en vivo online y en streaming gratis todo lo que suceda en este encuentro de la Liga.
Achraf Hakimi
El representante del futbolista del PSG ha hablado sobre un posible regreso al Real Madrid. Esto ha dicho el agente de Achraf.
Alineación del Real Madrid
Ya tenemos el once que ha escogido José Mourinho para intentar sacar los tres puntos de El Sardinero. Esta es la alineación oficial del Real Madrid contra el Racing hoy: Courtois; Trent, Konaté, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham; Arda Güler, Diomande, Mbappé.
A qué hora empieza el Racing – Real Madrid
La Liga programó este Racing – Real Madrid en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias, así que ya va quedando menos para que arranque este choque en El Sardinero.
La convocatoria del Real Madrid
Recordamos que José Mourinho no ha citado para este choque a Vinicius, que sigue sancionado, ni a Fede Valverde, que va a descansar. Eso sí, hay un gran regreso. La convocatoria del Real Madrid contra el Racing de Santander.
¡Horita y media!
Empieza la cuenta atrás para que empiece este emocionante Racing – Real Madrid y en nada conoceremos las alineaciones con las que saltarán ambos equipos al terreno de juego de El Sardinero.
El Racing de Santander y el Real Madrid se citan en esta decimoprimera jornada de la Liga en El Sardinero, que promete ser una auténtica fiesta, ya que llevan bastantes años sin recibir a los de Concha Espina en el campeonato liguero. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este vibrante Racing – Real Madrid.
Racing – Real Madrid, en directo hoy el partido de Liga en vivo
Así está la clasificación de la Liga
El Barcelona no falló anoche y fue capaz de recuperar el liderato tras ganar por 6-1 al Alavés en el Camp Nou. Horas antes, el Atlético de Madrid había logrado sacar los tres puntos del Ciutat de Valencia al imponerse por 0-2 al Levante y se colocaron en lo más alto momentáneamente y, como ya hemos dicho, los azulgranas volvieron al liderato de la tabla tras su triunfo ante los babazorros. Ahora el objetivo del Real Madrid es ganar en El Sardinero al Racing para dormir a un punto de los colchoneros. Los cántabros están sólo dos puntos por encima del descenso y tratarán de dar la sorpresa ante sus aficionados.
A por otra victoria más
El Real Madrid está atravesando un buen momento de forma, ya que suman tres victorias consecutivas en la Liga, a lo que habría que añadirle dos en la Champions League. Está claro que los de José Mourinho quieren que el triunfo en el Clásico no sea sólo un día aislado y es por ello que ahora tratarán de seguir con esa dinámica y para ello tendrán que ganar en El Sardinero. Obviamente, los madridistas son favoritos ante un equipo recién ascendido, pero no podrán dar nada por sentado y tendrán que ir con todo para vencer a un Racing que saltará al terreno de juego con la intención de dar la sorpresa y darle, de paso, una alegría a sus hinchas.
Clásico en El Sardinero
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la narración en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Racing de Santander – Real Madrid que corresponde a la undécima jornada de la Liga. Ambos equipos van a luchar en los Campos de Sport de El Sardinero por tres puntos importantísimos en el campeonato. No será sencillo para ninguno de los dos, pero lo que está claro es que dos históricos de nuestro país ofrecerán un gran espectáculo a todos sus aficionados y seguidores del campeonato nacional.
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¡Comienza el Racing – Real Madrid!
Rueda ya el balón en El Sardinero. ¡Sacó de centro el conjunto madridista!