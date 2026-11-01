Racing de Santander – Real Madrid, en directo: dónde ver por TV, resultado y última hora en vivo online gratis del partido de Liga hoy

El Racing de Santander y el Real Madrid se citan en esta decimoprimera jornada de la Liga en El Sardinero, que promete ser una auténtica fiesta, ya que llevan bastantes años sin recibir a los de Concha Espina en el campeonato liguero. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este vibrante Racing – Real Madrid.

Racing – Real Madrid, en directo hoy el partido de Liga en vivo

Así está la clasificación de la Liga

El Barcelona no falló anoche y fue capaz de recuperar el liderato tras ganar por 6-1 al Alavés en el Camp Nou. Horas antes, el Atlético de Madrid había logrado sacar los tres puntos del Ciutat de Valencia al imponerse por 0-2 al Levante y se colocaron en lo más alto momentáneamente y, como ya hemos dicho, los azulgranas volvieron al liderato de la tabla tras su triunfo ante los babazorros. Ahora el objetivo del Real Madrid es ganar en El Sardinero al Racing para dormir a un punto de los colchoneros. Los cántabros están sólo dos puntos por encima del descenso y tratarán de dar la sorpresa ante sus aficionados.

A por otra victoria más

El Real Madrid está atravesando un buen momento de forma, ya que suman tres victorias consecutivas en la Liga, a lo que habría que añadirle dos en la Champions League. Está claro que los de José Mourinho quieren que el triunfo en el Clásico no sea sólo un día aislado y es por ello que ahora tratarán de seguir con esa dinámica y para ello tendrán que ganar en El Sardinero. Obviamente, los madridistas son favoritos ante un equipo recién ascendido, pero no podrán dar nada por sentado y tendrán que ir con todo para vencer a un Racing que saltará al terreno de juego con la intención de dar la sorpresa y darle, de paso, una alegría a sus hinchas.

Clásico en El Sardinero

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la narración en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Racing de Santander – Real Madrid que corresponde a la undécima jornada de la Liga. Ambos equipos van a luchar en los Campos de Sport de El Sardinero por tres puntos importantísimos en el campeonato. No será sencillo para ninguno de los dos, pero lo que está claro es que dos históricos de nuestro país ofrecerán un gran espectáculo a todos sus aficionados y seguidores del campeonato nacional.