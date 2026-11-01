El agente de Achraf niega su fichaje por el Real Madrid: «No hay oferta y es feliz en el PSG»

Achraf Hakimi es un avión en el PSG. Un hat-trick y un doblete de asistencias firmó el que ha podido ser su mejor partido desde que está en el club francés. Una explosión brutal que ha hecho que en las últimas semanas se hable de que Europa le mire con mucho deseo, entre ellos el Real Madrid. Aunque es indudable que el marroquí recuerda con cariño su etapa en el Santiago Bernabéu, el agente del futbolista ha salido para confirmar que no existe de momento ninguna oferta del club blanco para intentar su fichaje el próximo verano.

Por todos es conocido que Achraf es uno de los mejores laterales derechos del planeta. Con Luis Enrique ha sacado todo su potencial y es uno de los culpables de que el PSG esté luchando por su tercera Champions consecutiva. Sin embargo, en el Parque de los Príncipes existe el temor de que en su cabeza ronde la idea de salir de París la próxima temporada en busca de nuevos retos en su carrera deportiva. Su agente, Alejandro Camaño, habló después del partido ante Le Havre y zanjó momentáneamente los rumores.

«No hay nada de lo que hablar sobre este asunto. Tenemos una excelente relación con el club y hablaremos de ello cuando llegue el momento oportuno. Achraf está muy feliz en el PSG. Es su club, tiene una historia con la entidad y está muy contento allí. No hay ofertas del Real Madrid y no escuchamos ninguna oferta. Está feliz en su club, el Paris Saint-Germain», explicó. Es por ello que un retorno al conjunto madridista se postula complicado.

El Real Madrid y Achraf, un fichaje demasiado remoto

Primero, por la dificultad que siempre plantea el PSG en el mercado. El pasado de Mbappé lo explica perfectamente. En verano de 2027, si no renueva, le quedarían dos temporadas de contrato y podría forzar a sentarse a negociar si quiere sacar un buen precio en el mercado. Todo ello si Achraf fuerza la máquina. Pero en París no parece que exista esa idea en la cabeza, ya que le consideran un pilar clave en el proyecto de Luis Enrique.

Pero lo más importante es que el Real Madrid tiene cubierto lateral derecho al 100%. En plantilla están Trent y Dumfries, ambos fichados en los dos últimos veranos. Y Mourinho también tiene a Fede Valverde para ocupar esa posición. Únicamente una salida de los dos primeros en ese lapso de tiempo haría pensar en la opción de salir al mercado. La prioridad está en reforzar otras demarcaciones, por lo que la posible vuelta de Achraf al Real Madrid se postula como muy remota si el escenario no se da para que pueda haber algún tipo de interés.