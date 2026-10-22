La UEFA prepara una sanción contra el PSG por su tifo frente al Barça

El PSG trató de intimidar al Barcelona desde el primer minuto en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, sus aficionados fueron un paso más allá y lucieron un tifo de un hombre con la camiseta del club y una motosierra, que cortaba en pedazos el escudo blaugrana. El lema de la pancarta también era muy contundente: «Masacre a la parisina». El Barcelona va a denunciar esta situación ante la UEFA, que tendrá que actuar de oficio conforme a su Código Disciplinario.

El reglamento es muy claro y no están permitidas las manifestaciones de carácter no deportivo, ni ninguna conducta que desacredite al fútbol o a la UEFA. Pese a que la directiva no fuera quien colocara la imagen, el equipo no se libra del castigo: «Los clubes anfitriones y las federaciones nacionales son responsables del orden y la seguridad tanto dentro como en los alrededores del estadio antes, durante y después de los partidos. Todas las federaciones y clubes deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el Reglamento de Seguridad de la UEFA».

Las consecuencias podrían ir más allá de lo económico para el PSG. El Código Disciplinario de la UEFA establece que serán penalizados si no demuestran su inocencia: «Son responsables de cualquier tipo de incidente y podrán ser objeto de medidas disciplinarias y directrices, salvo que puedan demostrar que no han incurrido en negligencia alguna en la organización del partido».

El conjunto parisino se apoya mucho en su grada. Sin embargo, el partido frente al Barcelona podría suponer el cierre parcial del sector donde se mostró el tifo. Teniendo en cuenta los elementos sancionables en el reglamento actual, será difícil esquivar las consecuencias, ya que están prohibidos: «El uso de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir un mensaje provocador que no sea adecuado para un evento deportivo, en particular mensajes provocadores de carácter político, ideológico, religioso u ofensivo».

La presión sobre el Barcelona funcionó

Más allá de la polémica imagen inicial. El Parque de los Príncipes se convirtió en una caldera. Los de Hansi Flick perdieron su racha invicta después de un 4-2 contundente. Los tantos de Xavi Espart y Lamine Yamal sirvieron para poner las tablas, pero Vitinha y Fabián Ruiz cerraron la victoria para los suyos en los 10 últimos minutos. Pese a la alegría por el triunfo, los de Luis Enrique se fueron con un sabor agridulce tras conocer la grave lesión de Khvicha Kvaratskhelia.