El Barça denunciará ante la UEFA el tifo de la motosierra del PSG

El Barcelona denunciará al PSG ante la UEFA por el tifo de la motosierra que sacaron los ultras del conjunto parisino antes del comienzo del partido en el Parque de los Príncipes. «Masacre a la parisina», decía la gigantesca pancarta que exhibieron los radicales franceses en uno de los fondos del estadio y que llevará a la entidad catalana a tomar medidas ante el organismo que rige el fútbol a nivel europeo.

El Barcelona se llevó un golpe de realidad en su visita al Parque de los Príncipes, donde cayó ante un PSG que en la noche del martes demostró que está un escalón por encima de los de Hansi Flick. El doble campeón de Europa a las órdenes de Luis Enrique venció 4-2 en un partido en el que incluso el Barcelona se pudo llevar un saco de goles de no ser por los postes, las paradas de Joan García y el desacierto de Ferran Torres, que tuvo un par de ocasiones claras para engordar la goleada.

Más allá de los goles y la tensión de uno de los mejores partidos que se han jugado en la presente temporada, este duelo estuvo protagonizado por un tifo enorme que exhibieron los ultras del PSG y que apareció en uno de los fondos del estadio segundos antes de que comenzara a sonar el himno de la Champions League, mientras los jugadores salían al terreno de juego. «Masacre a la parisina», rezaba un tifo que ha dado mucho que hablar y por el que el Barcelona denunciará al PSG ante la UEFA.

El Barcelona denuncia al PSG ante la UEFA

Este mensaje iba acompañado de una imagen en la que aparecía un hombre ataviado con una máscara y una camiseta del PSG con una motosierra destrozando el escudo del Barcelona. Los ultras del PSG recrearon al mítico personaje de la película ‘La matanza de Texas’, que en este caso vestía la elástica del conjunto galo y una máscara de Halloween.

El Barcelona consideró que este tifo estuvo totalmente fuera de lugar y, según ha informado Sport, denunciará al PSG ante la UEFA. Este medio informó, recién concluido el partido, que la entidad catalana se quejó a los representantes del organismo que dirige el fútbol europeo sobre un tifo que ha dado mucho que hablar y por el que el conjunto parisino se podría acabar llevando una buena multa.