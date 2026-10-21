La defensa del Barça vuelve a hacer aguas en Europa: recibió contra el PSG más remates que el día del 2-8 ante el Bayern

La defensa del Barcelona volvió a hacer aguas en Europa con otra mala actuación defensiva tras conceder cuatro goles en París ante un gran PSG. La goleada pudo ser mucho mayor si no llega a ser por un gran Joan García, que salvó varios goles con paradas de mucho mérito. Es la gran asignatura para Flick, que todavía no consigue corregir, sobre todo en los grandes partidos.

Al Barcelona en Europa le bombardean y le sacan las carencias. Este equipo culé con Flick juega el fútbol como los ángeles, pero tiene una gran debilidad que algunos equipos saben explotar. Y cuando lo hacen, como el PSG, pueden destrozar al conjunto culé.

La defensa del Barcelona demostró en París que sigue estando muy lejos del nivel que necesitas demostrar en una competición como la Champions para salir campeón. No logró dejar la portería a cero ante Feyenoord y Galatasaray. Pero lo del PSG fueron palabras mayores.

Hay un dato que refleja lo mal que defendió el Barcelona en el Parque de los Príncipes. También tuvo su mérito el PSG, que sigue demostrando que es el mejor equipo de Europa. Pero la fragilidad culé atrás es preocupante para Flick en este tipo de partidos.

El PSG le saca los colores a la defensa de Flick

El PSG disparó a la portería de Joan García en 15 ocasiones. 15. Una barbaridad. Tanto que es la mayor cifra registrada por un rival del Barcelona en un partido oficial en la última década. ¿Se acuerdan del famoso 2-8 del Bayern en la Champions? Ni siquiera en aquel partido los alemanes llegaron a esa cifra. Se quedaron en 13 remates a puerta.

Este dato demuestra que la goleada del PSG al Barcelona pudo ser histórica. Fueron cuatro goles porque un excelso Joan García evitó que fueran más. Es, además, la tercera vez que el Barcelona de Flick recibe cuatro goles en la Liga de Campeones. Ya los recibió en enero de 2025 contra el Benfica, aunque ganó 4-5, y ante el Inter en la fatídica semifinal en San Siro (4-3). El año pasado no llegó a recibir esta cifra de goles en contra y este año, en el primer duelo importante, ha vuelto a caer en su mayor debilidad. Y viene el Clásico.