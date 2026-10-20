Así fueron los cuatro goles del PSG que tumbaron al Barcelona por primera vez esta temporada

El PSG puso en su sitio al Barcelona con una victoria de altura para seguir demostrando que son el mejor equipo de Europa con mucha diferencia. El equipo azulgrana recibió su primera derrota de la temporada con cuatro tantos que le sacaron los colores a su defensa.

Los goles de Doué al filo del descanso y en la segunda parte de Lucas Hernández, Vitinha y Fabián Ruiz tumbaron al Barcelona en un partidazo de fútbol y en otra muestra de poderío del equipo parisino a pesar de las lesiones que sufrió durante el duelo.

Doué hizo el primero antes del descanso. El galo remató desde la frontal con un remate imparable que puso el 1-0 en París. Xavi Esparte puso el empate y Lucas Hernández respondió con un gran remate de cabeza tras ganarle la partida a Gordon a la salida de un córner.

El 2-2 lo puso Lamine Yamal con un golazo en carrera. Pero la respuesta del PSG fue tremenda, con dos goles de Vitinha y Fabián. El primero con un remate desde la frontal y el segundo rematando a bocajarro un gran centro raso de Hakimi de banda a banda.

𝐃𝐞́𝐬𝐢𝐫𝐞́ 𝐃𝐨𝐮𝐞́ pone por delante al PSG. Derechazo desde fuera del área para condenar la pérdida del FC Barcelona en el centro del campo. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/aws6LD48bE — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026

⚒️ 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐥𝐥𝐨 Hernández. El cabezazo imperial de Lucas Hernández para poner el 2-1 frente al FC Barcelona en París. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/BkE7nTccK7 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026