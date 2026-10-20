Champions League: PSG - Barcelona

Así fueron los cuatro goles del PSG que tumbaron al Barcelona por primera vez esta temporada

Doué, Lucas, Vitinha y Fabián marcaron los goles del PSG

Lamine Yamal hizo otro golazo que no sirvió para nada

El PSG pone en su sitio al Barcelona en Europa

PSG
Fabián celebra su gol contra el Barcelona. (Getty)
Luis Cobos
  • Luis Cobos
  • Jerezano con sangre madrileña. Redactor de deportes. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Amante del fútbol por encima de todo.

El PSG puso en su sitio al Barcelona con una victoria de altura para seguir demostrando que son el mejor equipo de Europa con mucha diferencia. El equipo azulgrana recibió su primera derrota de la temporada con cuatro tantos que le sacaron los colores a su defensa.

Los goles de Doué al filo del descanso y en la segunda parte de Lucas Hernández, Vitinha y Fabián Ruiz tumbaron al Barcelona en un partidazo de fútbol y en otra muestra de poderío del equipo parisino a pesar de las lesiones que sufrió durante el duelo.

Doué hizo el primero antes del descanso. El galo remató desde la frontal con un remate imparable que puso el 1-0 en París. Xavi Esparte puso el empate y Lucas Hernández respondió con un gran remate de cabeza tras ganarle la partida a Gordon a la salida de un córner.

El 2-2 lo puso Lamine Yamal con un golazo en carrera. Pero la respuesta del PSG fue tremenda, con dos goles de Vitinha y Fabián. El primero con un remate desde la frontal y el segundo rematando a bocajarro un gran centro raso de Hakimi de banda a banda.

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