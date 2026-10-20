PSG – Barcelona, en directo: cómo va, estadísticas, resultado y dónde ver en streaming gratis del partido de la Champions League en vivo online hoy
Sigue en directo y en vivo el partido PSG - Barcelona de la Champions League hoy
¿Por qué no juega hoy Rodri el partido de Champions contra el PSG?
Los ultras del PSG piden una «masacre a la parisina» con un tifo en el que una motosierra destroza el escudo del Barcelona
El Barcelona se enfrentará al PSG en lo que será un partido complicado, pero no imposible para ellos. Hasta ahora los de Hansi Flick han ganado todos sus encuentros y esperan seguir en esa línea, pero son conscientes de que no será fácil hacerlo en el Parque de los Príncipes ante el club que se llevó la Orejona en estos últimos dos años. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este duelo de la Champions League PSG – Barcelona.
Cómo está la clasificación de la Champions League
Al inicio de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League encontramos a un total de nueve equipos que llevan pleno de victorias, por lo que estarán peleando entre hoy y mañana por mantenerse en lo más alto. Entre todos esos clubes encontramos al PSG y al Barcelona que son líder y segundo respectivamente por el tema del gol average, pero por detrás de ellos encontraríamos al Aston Villa, Stuttgart -rival del Atlético-, Liverpool -rival del Villarreal-, Sporting de Portugal, Arsenal, Real Madrid -juega ante el RB Leipzig- y el Real Betis, que se medirá al Feyenoord.
El Barcelona se pone a prueba
Hasta ahora el Barcelona ha firmado un inicio de temporada espectacular. Ha ganado los nueve partidos que ha jugado en la Liga y los dos que ha disputado en la Champions, pero lo cierto es que todavía no se ha medido a lo que es un rival de un nivel superior y hoy lo hará ante el PSG, campeón de las dos últimas ediciones de la máxima competición continental. Esto quiere decir que hoy es el primer gran examen para los de Hansi Flick y saber sin están ahora mismo a la altura del que ha sido el mejor equipo estos últimos años. Además, el domingo se medirán al Real Madrid en el Clásico y en unas semanas visitan el Metropolitano.
PSG – Barcelona, en directo: cómo va, estadísticas, resultado y dónde ver gratis del partido de la Champions League
Min 60
¡Cinco cambios!
Se van Marquinhos y Kvaratskhelia y entran Zabarnyi y Akliouche. El georgiano se va ayudado por los médicos porque no puede pisar. Pedri, Bernal y Raphinha abandonan el verde para que entren Rodri, Gavi y Adeyemi.
Min 57
¡Fuera!
Recuperación de Espart y el cuero acaba en un Raphinha que manda fuera su disparo. Se queja en el suelo Kvaratskhelia, que fue al suelo en la acción con el autor del gol del Barça.
Min 55
¡GOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOL DE XAVI ESPART! Acaba de empatar la contienda el joven canterano, que es una de las grandes promesas de esta temporada y uno de los mejores de este partido. Gran pase de Fermín para ver el desmarque del lateral, que se planta ante Safonov y mete el gol con un disparo cerca del área chica.
Min 51
Córner desaprovechado
Puso Fermín un córner al primer palo y fue tan flojito que el PSG despejó sin problemas. En la segunda jugada los parisinos montaron un contragolpe y Achraf Hakimi tuvo una ocasión clarísima, pero su mano a mano lo repelió Joan García.
Min 48
A las nubes
Disparo lejano de Marc Bernal, pero no se posicionó bien y mandó la bola al primer anfiteatro del Parque de los Príncipes.
Min 47
Espart
Intentó Kvaratskhelia un disparo desde fuera del área y Xavi Espart se tiró al suelo para tapar el chut del georgiano. Gran partido del canterano culé.
¡Comienza el segundo tiempo!
En marcha de nuevo la segunda parte en París. Ahora sacó de centro el Barcelona.
Alerta Dani Olmo
El centrocampista se tuvo que retirar del verde lesionado y ha disparado todas las alarmas, ya que hay que recordar que el próximo domingo hay Clásico. La lesión de Dani Olmo.
Los ultras del PSG
Uno de los momentos más llamativos se produjo en la previa del encuentro cuando los ultras del PSG sacaron un tifo bastante violento.
¡Descanso!
Termina el primer tiempo en París. Los futbolistas se marchan a vestuarios y el PSG gana 1-0 al Barcelona gracias al gol de Doué.
Min 90+3
Lo intentó Fabián
Rechace que le cayó a Fabián y disparo que detiene Joan García.
Min 45
Tiempo añadido
Disparo de Kvaratskhelia desde fuera del área y estirada de Joan García para negarle el gol al georgiano. ¡El cuarto árbitro dice que hay que jugar 3 minutos más!
Min 44
¡Por muy poco!
Pacho está fuera del verde y el Barcelona casi aprovecha su superioridad numérica. Centro de Fermín y Raphinha se lanzó para intentar empujar el cuero al fondo de la red, pero le faltaron unos centímetros al ex del Leeds.
Min 40
¡La tuvo Fermín!
Recuperación de Pedri y pase brutal del canario para Fermín, que tuvo un mano a mano con Safonov. Intentó picar el balón y el arquero le leyó las intenciones, así que metió la mano. En el rechace el andaluz le dio con la bota en la cabeza a Pacho, que llegaba para despejar el balón. Se revisó la acción por una potencial roja, pero no se le mostró al internacional español.
Min 38
¡GOL DEL PSG!
¡GOL DEL PSG! ¡GOL DE DOUÉ! Se adelanta el conjunto de Luis Enrique tras un error de Lamine Yamal. El francés aprovechó su ocasión y no perdonó con su disparo cruzado desde la medialuna del área.
Min 36
Poquito de Lamine Yamal
Por ahora el de Rocafonda no ha conseguido entrar mucho en juego y sus compañeros de arriba parecen estar más activos y mejor.
Min 31
Sin problemas para Joan
Intentó Kvaratskhelia un disparo colocado que detuvo Joan García sin grandes dificultades.
Min 29
¡Triple ocasión del PSG!
Gran desmarque de Fabián y centro para que Ferran Torres rematase. Joan García evitó el tanto. El rechace le fue a Achraf Hakimi, que estrelló su chut en un defensor y otra vez la bola fue a Fabián, que se topó con el guardameta del Barcelona.
Min 27
Cambio en el Barça
Ahora es Dani Olmo el que se marcha lesionado y entra Fermín por él.
Min 25
¡Paradón de Joan García!
Vaya ocasión acaba de tener Ferran Torres, que remató una asistencia de Joao Neves y el arquero del Barça tuvo que evitar el tanto del valenciano con la cara. Dani Olmo se va al suelo y le atienden tras un choque con Vitinha. No va a poder continuar tampoco.
Min 20
¡Raphinha!
Recorte de Raphinha a Pacho, pero el disparo a bocajarro lo repele Safonov. En la segunda jugada Pedri mandó su lanzamiento a la grada del estadio parisino.
Min 20
¡Entra Ferran Torres!
Dembélé no puede seguir y deja el verde. Se marcha un ex del Barça y entra otro ex culé como Ferran Torres.
Min 18
Despeja Olmo
La falta lateral la colgó Vitinha al primer palo y Dani Olmo despejó el cuero. Le cayó arriba a Raphinha, que intentó un contragolpe letal, pero no pudo disparar el brasileño. Se quejaba Lamine Yamal, que le había pedido el balón previamente. ¡Dembélé pide el cambio!
Min 17
Tarjeta amarilla
Primera cartulina del partido. Es para Joao Cancelo por derribar a Doué cuando ya el francés se le había escapado.
Min 14
¡Rozando el palo!
Buena combinación entre Gordon y Raphinha para que al final el cuero le fuera a Dani Olmo, que estaba en la frontal del área. Chutó el egarense y el cuero se perdió por muy poquito. ¡Vaya ocasión para el Barça!
Min 10
¡No remató Gordon!
Falta a favor del Barcelona que colgó Raphina. En el segundo palo puso el centro de primeras Cubarsí, pero Gordon no remató en el otro lado de la portería. ¡Llegada peligrosa para los culés!
Min 7
Remató Cubarsí
Córner para el Barcelona que fue al segundo palo. Remató Cubarsí algo forzado y Safonov detuvo el testarazo.
Min 5
¡Joan García!
Doble parada del guardameta catalán. Primero ante un disparo de Dembélé y en la segunda jugada otra pérdida de Pedri permitió a Doué tener una ocasión, pero otra vez detuvo el chut Joan García.
Min 3
Córner desaprovechado
Sacó de esquina el PSG, pero tras varios toques en la banda el cuero acabó en los guantes de Joan García.
Min 2
¡Al palo!
Pérdida de Pedri en la frontal del área del Barcelona y el disparo de Kvaratskhelia lo repele el poste. El rechace le cayó a Dembélé, que mandó fuera el esférico, pero el Mosquito estaba en fuera de juego y se anuló esa segunda acción.
¡Comienza el PSG – Barcelona!
Y rueda el balón ya en París. ¡Sacó de centro el PSG!
¡5 minutos!
Ya no queda nada para que ruede el balón en el Parque de los Príncipes. Los futbolistas del PSG y Barcelona van a saltar ya al terreno de juego.
Rodri
La gran ausencia hoy en el PSG – Barcelona es el mediocentro culé. Por qué no juega Rodri Hernández hoy.
La previa
Aprovechamos que queda menos de un cuarto de hora para que ruede el balón en el Parque de los Príncipes para ofrecerles la mejor previa del PSG – Barcelona.
Lamine Yamal
Luis Enrique se las ha tenido que ingeniar hoy para poder detener a Lamine Yamal, ya que Nuno Mendes es baja para este choque de la Champions League entre el PSG y el Barcelona.
Pedri
El centrocampista canario ha hablado ante los medios y considera que el PSG es una de las grandes pruebas para el Barcelona para ver exactamente en qué punto están. Las palabras de Pedri.
¿El regreso de Joao Félix?
El futbolista portugués quiere abandonar Arabia Saudí para volver a Europa y el Barcelona se presenta como una opción para Joao Félix.
Mucha rivalidad
Durante estos años ha habido fricciones entre clubes, ya que se han producido fichajes frustrados, cláusulas de rescisión pagadas o polémicas en sus partidos. Así es la rivalidad entre el PSG y el Barcelona.
Dónde ver por TV el PSG – Barcelona
El PSG – Barcelona se puede ver por televisión en directo a través de Movistar Liga de Campeones, que es un canal de pago. En OKDIARIO te vamos a contar gratis en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en el Parque de los Príncipes en este partido que podría ser perfectamente una final de la Champions League.
Alineación del PSG
Y también tenemos recién publicado el once de Luis Enrique para intentar seguir manteniendo el liderato en la clasificación de la Champions League. La alineación oficial del PSG contra el Barcelona hoy: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernández; Vitinha, Fabián, Joao Neves; Dembélé, Doué y Kvaratskhelia.
Alineación del Barcelona
Hansi Flick ha decidido ya el once con el que intentará asaltar el Parque de los Príncipes y ojo porque Rodri es suplente. La alineación oficial del Barcelona hoy contra el PSG: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.
Luis Enrique
El entrenador del PSG y ex del Barcelona atendió a los medios para valorar este partido y también, obviamente, ha hablado de los azulgranas, a los que elogió. Las palabras de Luis Enrique.
A qué hora es el PSG – Barcelona
La UEFA programó este partidazo entre el PSG y el Barcelona en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
Hansi Flick
El entrenador alemán del Barcelona ha hablado en rueda de prensa para analizar este choque frente al conjunto parisino y se ha rendido a Luis Enrique. Las declaraciones de Hansi Flick.
Esperando alineaciones
Queda una horita y media para que comience este partidazo de la Champions League y estamos deseando conocer ya las alineaciones del PSG y del Barcelona.
Min 61
¡Safonov!
Ocasión clarísima para Gavi tras un buen pase de Lamine Yamal, pero el portero del PSG se sacó una buena parada.