Así es la rivalidad entre el PSG y el Barcelona: todos los fichajes y las polémicas que han tenido

El Barcelona se enfrenta este martes al PSG en el Parque de los Príncipes en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions, en un exigente choque donde los blaugranas miden sus aspiraciones europeas ante el vigente campeón de la competición en un escenario marcado por el pleno de victorias de ambos conjuntos, el morbo por el reencuentro con antiguos conocidos como Ferran Torres o Luis Enrique Martínez y las importantes ausencias defensivas en el bando catalán.

Un partido entre los actuales líderes de la máxima competición europea que se enfrentarán en París por la lucha de ser el equipo más en forma del planeta. Además del presente, ambos clubes aún recuerdan la rivalidad y rencillas que tuvieron años atrás, tanto con arbitrajes como fichajes que se robaron y que aún se siguen recordando.

Últimos resultados entre el PSG y el Barcelona

La última vez que jugaron PSG y Barcelona fue la temporada pasada en el Camp Nou y acabó en victoria para los de Luis Enrique por 1-2. En cambio, los culés no ganan desde la temporada 2023/24, curiosamente en el Parque de los Príncipes por 2-3. De las 15 veces que se han enfrentado, el Barcelona ha vencido en seis ocasiones, mientras que los parisinos han sumado cinco y ha habido cuatro empates.

Las polémicas que han tenido el PSG y el Barcelona

Una de las polémicas que se recuerdan salpicó en contra del Barcelona. Ocurrió en la última temporada con Xavi Hernández de entrenador, en la que los culés acabaron eliminados. Todo condicionado por una expulsión a Araujo después de frenar el avance de Barcola cuando se planta solo ante Ter Stegen. Tampoco ayudó un penalti no señalado a Gündogan por un derribo de Vitinha. La situación se calentó tanto que Xavi acabó expulsado por protestar al cuarto árbitro y patear un cartel publicitario.

La remontada y Aytekin

Uno de los partidos más históricos de la Champions fue la famosa remontada del Barcelona al PSG en la temporada 2016/17, hace justo 10 años. En el partido de ida, los de Unai Emery vencieron 4-0 a los culés, pero la vuelta estuvo marcada por una tremenda remontada influenciada por el arbitraje de Aytekin. Con Luis Enrique aún en el banquillo del Barça, dieron la vuelta al resultado con un 6-1 con aquella celebración icónica de Sergi Roberto en el descuento.

Sin embargo, el PSG acabó con un cabreo tremendo por algunas decisiones, como el primer gol de Luis Suárez en fuera de juego, el penalti que provocó Marquinhos al uruguayo, el penalti no señalado a Cavani tras una mano clara de Mascherano, el penalti a Neymar por un resbalón de Meunier, el otro penalti no señalado al PSG tras una caída de Di María por otra entrada del central argentino. Un partido que nunca han olvidado los dos equipos desde entonces.

Los fichajes polémicos: Neymar, Dembélé, Leo Messi, el no de Verratti…

También han tenido peleas PSG y Barcelona por los fichajes. El más llamativo fue en 2017, cuando los parisinos rompieron la banca haciendo la operación más cara de la historia del mercado tras pagar la cláusula de Neymar por 222 millones de euros. Una operación que hizo daño al equipo culé al romper un tridente mágico que les hizo ganar su última Champions.

Pero sin duda, el que más rompió el corazón culé fue la salida de Leo Messi en verano de 2021 como agente libre tras sentirse obligado a salir del Barcelona. El argentino se marchó a Francia entre lágrimas, dejando a millones de aficionados rotos por el dolor de no haber podido despedirse de él en el Camp Nou al estar en plena pandemia. Dembélé siguió el mismo destino en 2023 pese al deseo del Barça de quedarse. El francés se marchó al PSG y allí fue el líder, ganando dos Champions y el Balón de Oro. Eso, sumado al rechazo de Verratti al Barcelona, forma un ecosistema de fichajes que tensó la relación de dos de los clubes más grandes de Europa.