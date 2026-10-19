El plan de Luis Enrique para detener a Lamine Yamal y el reto de la estrella culé sin Nuno Mendes

Luis Enrique tiene un problema al que tendrá que buscar solución durante estas horas previas al PSG – Barcelona de Champions League. Nuno Mendes es uno de los jugadores que mejor sabe detener a Lamine Yamal sobre el césped y lo ha demostrado en varias ocasiones con el París y la selección portuguesa. Pero es baja por lesión. Eso le abre la posibilidad al ’10’ culé para jugar más suelto. El técnico español tiene un arma para intentar detener a un jugador que parece imparable.

«Muy fácil, no hay que dejar que reciba el balón porque, si lo recibe, peligro. La mejor forma de defender a Lamine es que el Barça no tenga el balón», señaló Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido de este martes en el Parque de los Príncipes.

Es la idea de Luis Enrique, quitarle el balón al Barcelona. De esa manera, parar a Lamine Yamal sin necesidad de que tenga un jugador encima constantemente. Pero sabe también que esa es una tarea muy complicada ante el equipo de Flick: «Es nuestro ideal, pero no será así, porque conocemos la dificultad de jugar contra el Barça. Debemos concentrarnos en lo que podemos hacer. Sabemos que tienen a jugadores de mucha calidad, no está solo Lamine. Raphinha, Pedri, Cubarsí, Joan Garcia… hay muchos. Nos mantendremos concentrados y atentos. Debemos superarlo en equipo».

La gran cualidad de este PSG es que sabe jugar como un equipo en todas las fases del campo, más allá de las individualidades. Y esta es la gran arma para intentar detener a Lamine. Pero la baja de Nuno Mendes, el muro personal de Yamal, es muy sensible para el PSG.

El recambio de Nuno Mendes, clave ante Lamine

Luis Enrique tendrá que pensar si alinea en ese lateral izquierdo a Digne o a Lucas Hernández. Y será una decisión clave, porque Lamine Yamal a día de hoy está mostrando un nivel bestial y parece imparable. Digne todavía tiene pesadillas con su último duelo ante la perla culé en el España – Francia de semifinales del Mundial. Cometió un penalti infantil. Lucas es más central, pero podría adaptarse a esa posición. No es tan rápido y podría sufrir y mucho contra Lamine.

El reto de Lamine ante el PSG

Lamine Yamal tiene ese reto de poder brillar en el Parque de los Príncipes en el partido donde todos los ojos del mundo estarán puestos. El mejor partido que a día de hoy se puede jugar. La estrella culé está en un momento de forma espléndido, se muestra imparable y tiene ganas de decidir un gran partido como este. Su golazo espectacular ante el Betis le volvió a coronar.

Sabe Lamine Yamal desde el domingo que no tendrá enfrente a Nuno Mendes y eso debe ser una motivación para él. No será fácil atacar a un PSG que, como conjunto, defiende bien, pero que sin el lateral luso pierde contundencia y velocidad en el costado por donde ataca la perla culé. Es su día para volver a mostrarse al mundo.