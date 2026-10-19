El Barcelona llega al infierno de París: violencia sin freno, más de 1.000 detenidos y máxima seguridad

El infierno de París recibe este lunes al Barcelona en pleno caos y violencia descontrolada por sus calles. Las protestas de radicales de la extrema izquierda islamista han puesto al país vecino patas arriba y la capital gala lo está sufriendo. El partido de Champions no corre peligro, ya que la jornada en el campeonato francés se ha disputado sin problemas durante el fin de semana, pero la expedición culé tendrá que tener máxima seguridad. Ya son más de 1.000 los detenidos en la capital gala.

El Barcelona se encontrará con dos infiernos durante estos días en París. Uno de ellos será futbolístico y es aceptable. En el Parque de los Príncipes, la afición del PSG recibirá al Barça de manera hostil y en un ambiente de cita grande en el mejor partido de Champions que se puede ver a día de hoy.

Pero el segundo infierno que se encontrará el Barcelona está en las calles de París, y este sí es inaceptable. La violencia generada en las calles parisinas ha sembrado el caos y ha elevado la tensión en toda Francia durante los últimos días. La izquierda radical está destrozando París y la expedición culé tendrá que intentar aislarse de todo ello en su visita a la capital francesa. Informa TalkSport que se está contemplando una seguridad de alerta máxima alrededor del estadio para este partido de cara a garantizar la asistencia al encuentro.

Más de 2.000 aficionados del Barcelona viajarán a París entre este lunes y martes para presenciar el partido de su equipo ante el PSG. Una hinchada que tendrá que tener mucho cuidado por las calles ante la tensión que se vive durante los últimos días en Francia.

Tensión y caos en París

Los disturbios registrados durante el fin de semana en Francia han afectado a más de 2.000 comercios y provocado daños por un valor de cientos de millones de euros, estimó este lunes el presidente de la red nacional de Cámaras de Comercio e Industria (CCI), Alain Di Crescenzo.

«Superaremos los 2.000 comercios afectados, eso es prácticamente seguro», afirmó Di Crescenzo, al tiempo que cifró en una entrevista en RTL los daños en cientos de millones de euros.

El primer balance, elaborado la víspera a las 20.00 horas, contabilizaba unos 1.500 establecimientos afectados. Sin embargo, algunas ciudades aún no estaban incluidas en el recuento, por lo que la cifra aumentará al menos entre un 10 % y un 20 %, explicó.

Los incidentes continuaron durante la noche del domingo al lunes en al menos cuatro ciudades: París, Marsella, Lyon y Nantes.

En la capital francesa, los grandes almacenes BHV Marais denunciaron que una treintena de personas forzó el domingo la entrada del establecimiento. Según la dirección, los asaltantes destrozaron la planta baja, dañaron el exterior del edificio y robaron numerosas mercancías.

El presidente de la Federación del Comercio y la Distribución (FCD), Alexandre Bompard, había situado el domingo en 1.500 el número de comercios afectados en todo el país y estimado también las pérdidas en cientos de millones de euros, aunque aún no hay una cifra definitiva.

La FCD agrupa a grandes cadenas como E.Leclerc, Carrefour e Intermarché. Ante la magnitud de los daños, el ministro francés de Comercio, Serge Papin, convocó este lunes una reunión con representantes de los comerciantes, artesanos, restaurantes y hoteles, así como de los sectores bancario y asegurador. Entre los participantes figuran CCI France y la red de Cámaras de Oficios y Artesanía (CMA).

En esa reunión, Di Crescenzo adelantó que reclamará medidas urgentes para ayudar a los negocios afectados, entre ellas una intervención rápida de las aseguradoras, la creación de fondos de emergencia y la concesión de préstamos con tipos de interés bonificados. También dijo que pedirá facilitar el acceso al desempleo parcial y establecer una moratoria sobre las cotizaciones sociales y los impuestos.