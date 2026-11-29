Marcos Llorente se ha pronunciado este domingo en plena jornada electoral antes de acudir a su colegio electoral y ejercer libremente su derecho al voto en estas elecciones generales del 29-N. El futbolista español se ha enzarzado en varias ocasiones durante la campaña con la izquierda.

«Hoy toca decidir. Mañana, asumir», escribió Marcos Llorente en la mañana de este domingo en sus redes sociales antes de acudir a votar. El jugador del Atlético de Madrid publicó una imagen junto a su mujer y su hija pequeña.

Marcos Llorente jugó ayer sábado con el Atlético de Madrid en el Martínez Valero de Elche, donde el cuadro rojiblanco venció por 2-3 y mantiene su candidatura por la Liga. El futbolista rojiblanco regresó a Madrid en la noche del mismo sábado y este domingo ha podido acudir a votar sin problemas.

Un mensaje en sus redes sociales que puede contener un dardo a la izquierda de nuestro país, con la que se ha enzarzado en varias ocasiones, sobre todo con el portavoz del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, al que le dedicó un post extenso en sus redes.

Llorente ha sido uno de los primeros futbolistas de élite en pronunciarse a través de sus redes sociales en plena jornada electoral, pero obviamente, sin desvelar su voto. Se espera que algunos futbolistas más, polémicos y activos en redes sociales con la política española, se pronuncien durante este 29-N.