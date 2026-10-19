Más problemas en el Barcelona: vuela a París con más de una hora de retraso por las condiciones meteorológicas

Más problemas en el Barcelona con sus desplazamientos. La densa niebla que hay en París en estos momentos ha impedido que la entidad blaugrana pueda despegar en su horario previsto esta mañana. Otro problema, el segundo consecutivo para los de Flick, que tuvieron que regresar de Sevilla el domingo por la mañana y no el sábado por la tarde por las condiciones meteorológicas. El equipo catalán despegó con más de una hora de retraso.

El vuelo del Barcelona estaba previsto para que saliese rumbo a París en la mañana de este lunes a las 10:30 horas. No podían despegar por la densa niebla existente en el aeropuerto parisino y esperban autorización para poder hacerlo. El avión culé ha despegado casi a las 12:00 horas, con más de una hora de retraso.

La climatología está jugando en contra del Barcelona durante estos últimos días. Las fuertes lluvias en la ciudad catalana impidieron que el vuelo culé pudiese salir de Sevilla el pasado sábado por la noche después del partido contra el Betis. Tuvieron que volar el domingo por la mañana.

Menos de 24 horas después, el Barcelona se ha preparado para viajar a París y nuevamente el clima les ha puesto otra traba en el camino. El club azulgrana tenía la previsión de llegar a mediodía a París para poder almorzar, descansar y afrontar el entrenamiento de esta tarde a las 18:30 horas en el Parque de los Príncipes. Antes, a las 17:45, Flick y Pedri comparecerán en rueda de prensa.