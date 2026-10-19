Convocatoria del Barcelona contra el PSG: Flick está con la defensa en cuadros

El Barcelona viaja esta mañana a París para medirse este martes al PSG en el Parque de los Príncipes con motivo de la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League. Hansi Flick ha hecho oficial una convocatoria en la que no entran Eric García y Koundé, lesionados, pero sí estará un tocado Gerard Martín. La novedad es el canterano Álex Campos.

Hansi Flick tiene la defensa en cuadros para medirse al PSG. Eric García y Koundé no entran en la convocatoria del PSG para viajar a París y el técnico alemán se ha tenido que llevar al canterano Campos.

El Barcelona publicó primero una convocatoria sin Gerard Martín y poco después la corrigió incluyendo al defensa. Terminó tocado el partido contra el Betis del pasado sábado en La Cartuja. De hecho, tuvo que ser sustituido en el descanso. El domingo tenía el tobillo inflamado. Viaja con el equipo y se probará en el entrenamiento de esta tarde en el Parque de los Príncipes.

Cubarsí es el único central sano al 100% que tiene el Barcelona para medirse al PSG. Con Gerard, Hansi Flick al menos tendría una pareja de centrales de garantías para este importante partido. Rodri o Bernal también podrían jugar en esa posición en una situación de emergencia. Espart y Cancelo se postulan como laterales. Campos, del filial, sería otra opción para la defensa. También está Balde, desaparecido en este inicio de temporada.

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Convocatoria del Barcelona