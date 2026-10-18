Problemas para el Barcelona en defensa: Eric García se perderá el Clásico por lesión y Koundé es duda

Malas noticias para el Barcelona. Eric García y Jules Koundé se han caído por lesión del partido contra el Paris Saint-Germain del próximo martes. En el caso del español, tampoco estará para el Clásico del domingo ante el Real Madrid en el Camp Nou. Dos bajas que dejan muy coja la defensa del cuadro catalán antes de dos partidos clave.

Eric García sufre una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho y desde el club estiman que el tiempo de recuperación será de entre 3 y 4 semanas. El central se tuvo que retirar del encuentro con el Betis antes de tiempo. Sucedió en el minuto 90, con el partido ya sentenciado, cuando el central culé se tiró al césped lesionado. No podía continuar y, como no quedaban cambios, el Barça tuvo que acabar el choque con 10 futbolistas.

Finalmente, se han confirmado los malos pronósticos y podría estar un mes de baja. Por su parte, Jules Koundé sufre un esguince en el tobillo izquierdo y será baja para el partido contra el PSG. Su presencia en el Clásico del domingo contra el Real Madrid es duda, dependerá de la evolución de su lesión.

Estas dos bajas dejan coja la defensa del Barcelona en una semana clave para los de Hansi Flick. Además, no hay que olvidar que Gerard Martín también tuvo que abandonar el partido frente al Betis en el descanso por unas molestias. Eric García entró por él y marcó el 2-4, pero no pudo acabar el partido por culpa de una lesión. En ese momento ya se veía que podía ser grave, ya que luego abandonó el estadio con un vendaje y cojeando. Se quedan Cubarsí y Gerard como únicos centrales sanos, aunque el segundo terminó tocado el partido de Liga.