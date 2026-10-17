Liga: Betis - Barcelona

Eric García acabó el partido contra el Betis lesionado y deja coja la defensa del Barça a una semana del Clásico

El Barcelona solamente tiene dos centrales sanos: Cubarsí y Gerard Martín

Eric se tuvo que marchar del campo antes del pitido final

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Eric García
Eric García lesionado
Luis Cobos
  • Luis Cobos
  • Jerezano con sangre madrileña. Redactor de deportes. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Amante del fútbol por encima de todo.

Eric García terminó lesionado ante el Betis y deja coja la defensa del Barcelona a una semana del Clásico contra el Real Madrid y a pocos días del gran duelo de Champions contra el PSG. La defensa culé se queda solamente con dos centrales sanos, como son Cubarsí y Gerard Martín. Este segundo también se tuvo que retirar en el descanso por un golpe.

La mala noticia del Barcelona en La Cartuja, a pesar de su gran victoria, la dio la lesión de Eric García. Ya en el 90, con el partido sentenciado y el Betis con uno menos, el central culé se tiró al césped lesionado. No podía seguir, no quedaban cambios y se fue al banquillo. La lesión parece importante, ya que luego abandonó el estadio con un vendaje y cojeando.

Un Eric García que marcó el 2-4 y que entró en el descanso por un Gerard Martín que tenía molestias tras recibir un golpe. Se queda la defensa culé coja con Eric y Christensen lesionados a una semana del Clásico y a tres días de visitar al PSG en Champions. Se quedan Cubarsí y Gerard como únicos centrales sanos para esta semana tan importante en clave culé.

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