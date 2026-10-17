Eric García acabó el partido contra el Betis lesionado y deja coja la defensa del Barça a una semana del Clásico

Eric García terminó lesionado ante el Betis y deja coja la defensa del Barcelona a una semana del Clásico contra el Real Madrid y a pocos días del gran duelo de Champions contra el PSG. La defensa culé se queda solamente con dos centrales sanos, como son Cubarsí y Gerard Martín. Este segundo también se tuvo que retirar en el descanso por un golpe.

La mala noticia del Barcelona en La Cartuja, a pesar de su gran victoria, la dio la lesión de Eric García. Ya en el 90, con el partido sentenciado y el Betis con uno menos, el central culé se tiró al césped lesionado. No podía seguir, no quedaban cambios y se fue al banquillo. La lesión parece importante, ya que luego abandonó el estadio con un vendaje y cojeando.

Un Eric García que marcó el 2-4 y que entró en el descanso por un Gerard Martín que tenía molestias tras recibir un golpe. Se queda la defensa culé coja con Eric y Christensen lesionados a una semana del Clásico y a tres días de visitar al PSG en Champions. Se quedan Cubarsí y Gerard como únicos centrales sanos para esta semana tan importante en clave culé.