Lamine Yamal se libera de su mayor pesadilla: Nuno Mendes no jugará el PSG – Barcelona por lesión

El Barcelona tiene una final anticipada el próximo martes en el Parque de los Príncipes, y Lamine Yamal podría no tener al rival que más le ha complicado la vida en el césped. A pesar de su gran estado de forma, si hay un jugador que ha mostrado capacidad para frenarle, ha sido Nuno Mendes. Sin embargo, el portugués acabó con molestias este fin de semana con el PSG y desde Francia apuntan a que está prácticamente descartado para el partido de Champions.

Ocurrió este sábado en un partido de la Ligue 1 contra el Estrasburgo. El lateral entró después del descanso, pero no pudo terminar el partido por problemas físicos en el muslo. Luis Enrique prefirió jugar con uno menos para evitar que Nuno pudiera romperse. Una baja que el técnico asturiano no confirmó, aunque la prensa francesa insiste en que no tiene opciones de jugar: «No sé si se puede llamar a eso una lesión porque no queremos correr riesgos», declaró.

En los partidos que se han enfrentado, Lamine siempre ha sudado la gota gorda para superarle en los duelos individuales. La última vez fue en octavos del Mundial y, curiosamente, Nuno Mendes también acabó lesionado en aquel partido. Minutos más tarde entró Digne, quien será el que sustituirá al luso para el PSG-Barcelona. Otro que también acabó lesionado fue Akliouche tras un golpe en su tobillo, aunque de ninguno de los dos se conoce el parte médico exacto de la gravedad de sus molestias.

Dembélé fue suplente para evitar problemas físicos y evitar que no estuviera al 100% contra los de Hansi Flick: «Le dije que si podía marcar o dar una asistencia en 25 minutos, no necesitaba jugar más. Estuvo en la mejor escuela de fútbol en Barcelona. Se adapta a lo que a mí me gusta en el fútbol, lo entiende perfectamente». Ambos equipos son primero y segundo en la clasificación. Lamine está motivado para enfrentarse al vigente campeón de la Champions, y no tener a su mayor pesadilla enfrente supone un alivio para el español para poder romper la hegemonía parisina en Europa.