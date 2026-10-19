Luis Enrique: «Tenemos la motivación de ser el único equipo que supere al Barça esta temporada»

Luis Enrique compareció en sala de prensa ante los medios de comunicación en la previa del partidazo de este martes entre PSG y Barcelona con motivo de la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League. El técnico asturiano vuelve a medirse a su ex equipo en la máxima competición de clubes.

«La estructura de la competición nos hace enfrentarnos a estas alturas, pero no es una final. Esto acaba de empezar», comenzó señalando el entrenador español del PSG.

«Conocemos al Barcelona, yo adoro su forma de jugar, será complicado por sus jugadores de calidad, los pequeños detalles pueden marcar la diferencia. Hay muy buenas individualidades en los dos equipos, pero el triunfo tiene que ser colectivo», señaló Luis Enrique ante los medios.

Sobre los disturbios en Francia: «No soy la persona adecuada para hablar de eso, es la sociedad, yo sólo estoy concentrado en el partido».

Sobre Lamine Yamal: «Muy fácil, no hay que dejar que reciba el balón porque, si lo recibe, peligro. La mejor forma de defender a Lamine es que el Barça no tenga el balón. Es nuestro ideal, pero no será así, porque conocemos la dificultad de jugar contra el Barça.. Debemos concentrarnos en lo que podemos hacer. Sabemos que tienen a jugadores de mucha calidad, no está solo Lamine. Raphinha, Pedri, Cubarsí, Joan Garcia… hay muchos. Nos mantendremos concentrados y atentos. Debemos superarlo en equipo».

«Estoy orgulloso de mis jugadores, más allá del resultado. Tenemos una gran personalidad y eso me gusta tanto en el Parque de los Príncipes como fuera de casa. Eso es lo que me parece placentero. La identidad y la personalidad del equipo en general. Es hermoso para mí como entrenador», señaló Luis Enrique.

«Es una motivación para nosotros. Tenemos la motivación de ser el único equipo que supere al Barça esta temporada», comentó Luis Enrique sobre el pleno de victorias de su próximo rival.

«La competición comienza en abril. Y hay más equipos que hacen un buen fútbol. Arsenal, Manchester City, Real Madrid…», analizó sobre la Champions y la temporada.

Sobre su pasado culé: «He sido jugador del Barça, también entrenador, tengo una gran relación con Catalunya, mis hijos son catalanes… Para mí, el Barça es el equipo más parecido al PSG».

«Hansi Flick ha mejorado los resultados y ha instaurado una idea como la que tenía en su Bayern. Tendremos que atacar si queremos ganar. Tenemos la motivación de quitarles el balón. Es un gran reto para nosotros. Veremos qué pasa mañana», dijo el técnico germano.

«Soy entrenador del PSG, al principio, me costaba jugar contra el Barça, pero me acostumbré. A pesar de todo, quiero ganar mañana, es una motivación importante enfrentarme al club que más ha contado para mí en mi carrera. Hay jugadores de gran calidad, es un equipo deportivo con valores», repitió el técnico asturiano en rueda de prensa.