Vitinha: «Lamine es el mejor del mundo junto a Mbappé, pero no le tenemos miedo»

Vitinha compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva parisina ante los medios de comunicación después del entreno de esta mañana en la previa del PSG – Barcelona de la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League. Un partidazo donde el mediocentro luso quiere volver a llevar la manija de su equipo.

«Es un gran partido, pero llega demasiado pronto. Yo estoy en un buen momento, pero no solo por los goles. Estamos en octubre solo. Sabemos cómo puede cambiar todo durante la temporada, pero está claro que es un gran partido contra uno de los mejores equipos del mundo. Estamos deseando que llegue el partido», comenzó señalando el centrocampista portugués en sala de prensa.

Sobre Lamine Yamal: «¿Miedo? No, no hay miedo. Es un jugador excepcional, pero entre todo el equipo tenemos que ayudar a controlarle. Junto a Mbappé, Lamine Yamal es el mejor del mundo. Es increíble. Es interesante jugar contra él, pero no solo por Lamine. El Barça es un gran equipo, con grandes individualidades».

«El Barça tiene jugadores excepcionales y es difícil de afrontar, será muy importante cómo hacer la presión», analizó Vitinha.

«Ousmane está muy bien, seguro que hará un gran partido, está preparado. Es un gran líder. Ha demostrado de lo que es capaz en los partidos importantes y esperemos que mañana lo pueda volver a hacer», dijo su compañero sobre él.

«Somos dos equipos que queremos el balón y será muy interesante ver quién puede dominar el partido a través del esférico. Somos dos equipos que presionan mucho sin balón y será un partido muy competido. Son solo tres puntos en una fase Liga muy larga, pero sabemos que será un gran partido. Nos enfrentamos a uno de los mejores centros del campo del mundo, sí. A mí me gustan Pedri y Rodri, pero nosotros también queremos jugar. Veremos cómo afrontamos el partido y cómo rompemos la gran presión que hacen», analizó Vitinha en la previa de este partidazo.