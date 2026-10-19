Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo el PSG - Barcelona de la Champions League El PSG - Barcelona de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League se jugará en el Parque de los Príncipes

El Barcelona y el PSG se ven las caras en uno de los mejores partidos que habrá en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. El Parque de los Príncipes acoge este duelo entre los parisinos, campeones de las dos últimas ediciones del torneo y dirigido por Luis Enrique, y el club azulgrana, el equipo más en forma del momento en el viejo continente. A continuación te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo todo lo que suceda en París.

PSG – Barcelona de la Champions League: a qué hora empieza el partido

El Barcelona ha viajado a París para verse las caras con el PSG en el partido que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. El conjunto que entrena Hansi Flick lleva pleno de victorias esta temporada, tanto en la Liga como en la máxima competición continental, pero esta será su primera gran prueba, ya que se miden al vigente campeón del torneo. La UEFA ha programado este apasionante encuentro para este martes 20 de octubre, teniendo que rodar el balón en el Parque de los Príncipes en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el PSG – Barcelona de la Champions League: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se jueguen en las tres competiciones continentales. El PSG – Barcelona que cayó en la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones, así que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Aquellos que tengan contratado el paquete del fútbol europeo podrán ver lo que suceda en el Parque de los Príncipes en el streaming y en vivo online si se descargan la aplicación de este operador en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV.

Tenemos que destacar también que en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre la previa de este partidazo de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League, pero también de los otros equipos españoles que juegan esta competición. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del PSG – Barcelona desde una hora y media antes de que el balón ruede en el Parque de los Príncipes. Cuando finalice este duelo publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen por parte de los protagonistas desde la capital francesa.

Dónde escuchar por radio en directo el PSG – Barcelona

Por otro lado, los aficionados del conjunto culé y los seguidores de la máxima competición continental que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este choque de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League deben saber que podrán escuchar por la radio gratis todo lo que suceda en el Parque de los Príncipes. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el PSG – Barcelona para narrar el minuto a minuto de lo que suceda en París.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido PSG – Barcelona?

El Parque de los Príncipes, situado en el distrito XVI de la capital de Francia, es el estadio donde se jugará este vibrante PSG – Barcelona de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. Este campo se inauguró en 1972 y en su interior caben algo más de 48.000 espectadores, esperándose un lleno absoluto y un ambiente hostil al que tendrán que sobreponerse los Lamine Yamal, Raphinha y compañía.

La UEFA designó al árbitro inglés Michael Oliver para que dirija la contienda en este partido de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League PSG – Barcelona. Al frente del VAR estará el italiano Marco di Bello para revisar todas las jugadas dudosas y, en el caso de considerarlo necesario, avisar a su compañero y recomendarle que revise la jugada polémica en la pantalla que estará ubicada en la banda entre los dos banquillos del Parque de los Príncipes.